Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Meteoroloji o şehirleri açıkladı! Hangi illere yağmur yağacak! Nerelerde sel bekleniyor?
Hava sıcaklıkların belli bölgelerde düşüş göstermesiyle yağmurlu hava etkisini göstermeye başladı. İstanbul çevresi, Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki yağmurların ardından milyonlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını beklemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok il için sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Peki hangi illere yağmur yağacak? Hangi illerde sel bekleniyor?
İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren başlayan yağmurlu hava kısa sürede etkisini gösterdi.
Milyonların beklediği mesai çıkışı sonrası da soğuk havanın devam etmesi bekleniyor. Perşembe günü için "Hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını arayan vatandaşlara Meteorolji'den uyarı geldi. Meteoroji Genel Müdürlüğü birçok il için sel ve sağanak alarmı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Doğu Karadeniz'de Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri, Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Sinop ve Samsun'da sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, sel, su baskını, heyelana karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak cuma günü sabah saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Ayrıca sağanak yağışın bu akşam saat 22.00 ile yarın sabah 06.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
BATI KARADENİZ İÇİN DE UYARI
Batı Karadeniz'in bazı bölümleri için de uyarı yapıldığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Samsun'un batı ilçelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte" ifadesine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce ayrıca, 30 Eylül-6 Ekim haftalık hava durumu raporunda ise hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
ERZURUM KARS VE ARDAHAN'DA İSE...
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 28, Erzincan ve Iğdır'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 20, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 15 derece olacağı öngörülüyor.
PERŞEMBE
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