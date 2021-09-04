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Skandal açıklamalara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'ye rest çekti: Pişman değilim

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Skandal açıklamalara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye rest çekti: Pişman değilim

Mülteciler hakkında skandal ifadeler kullanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendinden yardım isteyen kadınla ilgili ahlaksız imalarda bulunarak bir kez daha gündeme geldi. CHP MYK'sında da gündeme gelecek olan Özcan, kendisini, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Atatürk’ün CHP’sinin neferiyim." diyerek savundu. Öte yandan Özcan, mülteci açıklamalarıyla ilgili de pişman olmadığını belirtti

Mülteciler için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye'nin tepkisi çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadın için ahlak ve edep sınırlarını aşan yorumlarda bulunduğu görüntüleri ortaya çıkmıştı.

CHP MYK'SINDA GÖRÜŞÜLECEK

Bu sözlere, CHP'den "Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor" cevabı gelmişti.

Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.

ATATÜRK'LÜ SAVUNMA YAPTI

"Takdir parti yetkililerinindir" diyen Özcan, "Hayırlısı neyse o olsun. Ben Türk Milleti'nin bir neferiyim. Sığınmacılar ile ilgili söylediğim sözlerden dolayı yandaş basın ve FETÖ'cülerin lincine uğruyorum. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim" ifadelerini kullandı.

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