Skandal açıklamalara imza atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye rest çekti: Pişman değilim

Mülteciler için ırkçı ifadeler kullanarak tüm Türkiye'nin tepkisi çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadın için ahlak ve edep sınırlarını aşan yorumlarda bulunduğu görüntüleri ortaya çıkmıştı.

CHP MYK'SINDA GÖRÜŞÜLECEK

Bu sözlere, CHP'den "Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Pazartesi günü yapacağımız MYK toplantısında değerlendireceğiz. Parti tüzüğümüz bunu gerektiriyor" cevabı gelmişti.

Özcan, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yaptığı bu açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.