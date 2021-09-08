CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

SAM'A NE KADAR PARA VERİLDİ?

Elimize gelen bilgilerde park organizasyonları açılışı için yaklaşık 400 bin TL'ye yakın bir ücret, Şevval Sam konseri için yine belediye bütçesinden 400 bin TL'ye yakın bir ücret. Sam'ın kendisine ne kadar verildiği noktasında bilgimiz yok. Hepsini koyarsak 1 milyonu geçen paradan söz ediyoruz belediye bütçesinden çıkan. Sam'ın Bolu'yla ne ilgili var. Bolu'da ne gibi bir etkinliği ya da isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var o nokta da Bolu kamuoyunun takdiri. Bolulular da bu konuda tepkili.