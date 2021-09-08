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CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam'a para akıtmış

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sadece Bolu'nun değil Türkiye'nin tepkisini çeken Tanju Özcan'ın bu parkın organizasyonunda ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vermiş olduğu Şevval Sam konseriyle alakalı belediye bütçesinden harcamış olduğu paralarla gündemde. Cebinde fotoğrafını da taşıdığını anlatan Özcan, platonik aşkı için park da yaptırdı.

Sözleri ve uygulamaları ile vicdanları yaralayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez de israfla gündemde. Bolu Belediyesi tarafından ihale ile yapılan hizmet alımında sadece üç organizasyona 1 milyon 153 bin lira harcanması israfın boyutunu ortaya koydu.

CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Süer, "Biz şu anda Şevval Sam ismini verdiği parktayız. Parka bu isim verilirken bu çevredeki hiçbir vatandaşa da sorulmadı onların onayı alınmadı." dedi.

CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

Bu park için ne kadar para harcandı? Şevval Sam konseri için ne kadar para harcandı? Sam'a ne kadar para verildi? Bolu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Burak Balaban canlı yayında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

SAM'A NE KADAR PARA VERİLDİ?

Elimize gelen bilgilerde park organizasyonları açılışı için yaklaşık 400 bin TL'ye yakın bir ücret, Şevval Sam konseri için yine belediye bütçesinden 400 bin TL'ye yakın bir ücret. Sam'ın kendisine ne kadar verildiği noktasında bilgimiz yok. Hepsini koyarsak 1 milyonu geçen paradan söz ediyoruz belediye bütçesinden çıkan. Sam'ın Bolu'yla ne ilgili var. Bolu'da ne gibi bir etkinliği ya da isminin verilmesini gerektiren ne gibi bir durum var o nokta da Bolu kamuoyunun takdiri. Bolulular da bu konuda tepkili.

CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

20 YIL CEBİNDE TAŞIDIĞINI MECLİSTE ANLATTI

Maalesef belediye meclisinde aynen şu cümleyi söyledi kendisi 20 yıl Şevval Sam'ın resmini cebinde taşıdığını söyledi. Tabii bu platonik konular belediye meclisinin yeri değil mecliste konuşulacak konular da değil. Yaklaşık 2-2,5 senedir maalesef belediye meclisinde böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Seviye noktasında sıkıntımız var. Bolu meselelerini konuşma noktasında sıkıntılarımız var. Faşist ve müptezel bir kişiyle uğraşmaktayız. Uğraşmaya devam edeceğiz.

CHP’li Tanju Özcan bu kez israfla gündemde! Cebinde fotoğrafını taşıdığı platonik aşkı Şevval Sam’a para akıtmış

O ZATLA UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hukuksal anlamda da gerekli adımları atacağız. Karşımızda sıkıntılı bir zat var. O zatla uğraşmaya devam edeceğiz. Sadece kendi partisi tarafından disipline verilmekle kalmadı hem kendi söylemleriyle hem Bolu'daki il teşkilatıyla da sıkıntıları var. 2,5 yılda iki tane belediye başkanı istifa etmiş bir yapı var.

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