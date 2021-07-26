CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancı düşmanlığı! ''10 kat fazla ücret alacağız''
Yaptığı skandal açıklamalarla dönem dönem gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söyledi. Özcan, "Bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil." ifadeleriyle büyük tepki çekti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza atarak kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade etti.
Daha önce aldıkları karar doğrultusunda yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımları kestiklerini anımsatan Özcan, "Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız." dedi.
Özcan, bunu yabancı uyrukluların kentten ayrılması ve kendi ülkelerine gitmesi için yaptıklarını savunarak, "Bu misafirlik uzadı artık diyoruz. Elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara Tayyip Bey sinirlendi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Sınırları açıyorum.' dedi. Biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor işte, 'Gönderin benim vatandaşlarımı.' diyor. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü?" ifadelerini kullandı.
"BANA 'FAŞİST' DİYECEK"
Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların askerlik yapmadığını, vergi ödemediğini hatta yardım aldığını iddia eden Özcan, şunları kaydetti:
"Bu ülkenin yoksulları yatağa aç girecek ama sen markalı spor ayakkabından taviz vermeyeceksin. Benim alamadığım spor ayakkabılarıyla dolaşan göçmenler var. Bunlar nasıl göçmen? Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99'u da malum kesimden oluyor. Bu kararların ardından bazılarının dava açacağını biliyorum. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Yine biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Birileri hakkımda suç duyurusundan bulunacak, insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil. Ben halkın tercümanıyım. Biz bu şikayetleri her gün alıyoruz. Karar iptal edilirse tekrar karar alırız."
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