Son dakika: Hamas lideri Haniye A Haber'de
Son dakika haberi... İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Arap ülkeleri Filistin'i yalnım mı bıraktı? İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nasıl durdurulacak? ABD'nin "iki devletli çözüm" önerisine hamas nasıl bakıyor? Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"FİLİSTİN HALKINA ZULMETMEYE DEVAM EDİYOR"
Benim kanaatime göre sadece isimlerde bir değişiklik olduğuna inanıyorum ben. Siyaset ve stratejide ABD ve İsrail yönetimlerinin Filistinlilere karşı bir şey değiştirdiğine inanmıyorum siyasetlerinde. Çünkü İsrail hükümeti şu ana kadar aynen yine yerleşim yerlerini gasp etmeye, işgal etmeye, Filistin halkına zulmetme siyasetine devam ediyor.
"ABD DESTEĞİYLE YAPTIKLARI BAŞARIYA ULAŞAMAYACAK"
Onlar hala Filistin halkının haklarını reddediyorlar. 1967 sınırlarını bile kabul etmiyorlar. Az önce de izlediğimiz gibi sizler yayınladınız haberlerde sağ olun. İsrail'in nasıl yerleşimcilerle beraber askerlerinin nasıl bizim oradaki halkımıza saldırdığını gördünüz. Ben bütün açıklıkla şunu ifade etmek istiyorum bu İsrailli yerleşimcilerin ve İsrail hükümetinin yaptığı özellikle ABD'nin desteğiyle yaptıkları hiçbir başarıya ulaşamayacak.
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