Son dakika: Hamas lideri Haniye A Haber’de

"FİLİSTİN HALKINA ZULMETMEYE DEVAM EDİYOR"

Benim kanaatime göre sadece isimlerde bir değişiklik olduğuna inanıyorum ben. Siyaset ve stratejide ABD ve İsrail yönetimlerinin Filistinlilere karşı bir şey değiştirdiğine inanmıyorum siyasetlerinde. Çünkü İsrail hükümeti şu ana kadar aynen yine yerleşim yerlerini gasp etmeye, işgal etmeye, Filistin halkına zulmetme siyasetine devam ediyor.