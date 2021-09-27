Sezer Öztürk kimdir, son hali, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?

Geçen sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu 29 maçta forma giyerken fileleri 8 kez havalandırdı.

Almanya Genç Milli Takımı'na davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı'nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.

2 kez A Milli Takım'da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.

1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezer Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamadığı için tam performans gösterememistir.Sezer 2012-2013 sezonunda Bursaspor ile oynanan maçta son 5 dakika oyuna girmiştir ve bu sezon ilk kez forma şansı bulmuştur.