Sezer Öztürk kimdir, son hali, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı mı?
Sezer Öztürk kimdir? Eski futbolcu Sezer Öztürk kim sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Bir dönem yeşil sahalarda fırtına gibi esen ünlü futbolcunun, trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı ve 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı iddia edildi. Öztürk’ün gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı öğrenildi. Peki; Sezer Öztürk kimdir, son hali, hangi takımlarda oynadı? İşte olayın tüm detayları!
Sezer Öztürk kimdir, son hali nasıl? Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün tutuklandığı öğrenildi. Trafikte silahla dehşet saçan ünlü futbolcunun 1 kişiyi öldürdüğü, 4 kişiyi de yaraladığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Sezer Öztürk'ün kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sezer Öztürk hakkında tüm merak edilen bilgiler!
SEZER ÖZTÜRK NEDEN TUTUKLANDI?
Bir dönem Eskişehirspor, Manisaspor, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen, 2015 yılında da aktif futbolculuk kariyerine son veren Sezer Öztürk'ün ismi cinayetle anılıyor.
Öztürk'ün Şile'de trafikte tartıştığı kişilere ateş açtığı iddia edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Fanatik'in haberine göre; Sezer Öztürk tutuklandı.
SEZER ÖZTÜRK KİMDİR?
3 Kasım 1985'de Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelen Sezer Öztürk, futbola Bayer Leverkusen alt yapısında başlayan Sezer 18 yaşında profesyonel olarak Leverkusen A Takımı'nda forma şansı buldu.
Bayer Leverkusen de 9 maçta boy gösteren Sezer 1 gole imzasını atarken, 2005-2006 sezonunda Belçika'nın Germinal takımına kiralandı. Germinal forması ile 8 karsılaşmaya çıkan genç oyuncu 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nurnberg'e kiralık gönderilen Sezer yaşadığı sakatlık sebebiyle sadece 2 maçta oynadı.
2006-2007 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Manisaspor'a transfer olan Sezer Öztürk o sezon 24 maçta forma giyerken 2 gole imzasını attı. 2007-08 sezonunda Manisasporla 22 karşılaşmada sahaya çıkan Sezer 1 kez golle buluştu.
Manisaspor takımı 2008-09 sezonunda Bank Asya 1. ligde mücadele ederken takımının şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasında baş rolü oynadı.35 maçta forma giyen Sezer Öztürk 16 kez fileleri havalandırdı.
2009-2010 sezonunun ilk yarısında Manisasporla 7 kez sahada yer alan Sezer ara transfer döneminde Eskişehirspor'a transfer oldu. Sezer Öztürk kırmızı siyahlı ekipte 16 karşılaşmada boy gösterirken 1 de gol kaydetti.
Geçen sezon Eskişehirspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu 29 maçta forma giyerken fileleri 8 kez havalandırdı.
Almanya Genç Milli Takımı'na davet edilse de Sezer Öztürk tercihini Türkiye'den yana kullandı ve ilk defa milli formayı Türkiye U-15 Altı Milli Futbol Takımı'nda 19 Ekim 1999 tarihinde Romanya ile oynanan karşılaşmada giydi. Sezer ardından genç milli takımlarının bütün kademelerinde görev aldı.
2 kez A Milli Takım'da boy gösteren Sezer Öztürk, 1 kez A2, 1 kez 21 Yaş Altı, 7 kez 20 Yaş Altı, 18 kez 19 Yaş Altı, 5 kez 18 yaş altı , 2 kez 17 Yaş Altı , 4 kez 16 Yaş Altı , 8 kez de 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydi.
1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezer Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamadığı için tam performans gösterememistir.Sezer 2012-2013 sezonunda Bursaspor ile oynanan maçta son 5 dakika oyuna girmiştir ve bu sezon ilk kez forma şansı bulmuştur.
Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir. Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. 10 Ekim 2013 tarihinde, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçından sonra İbrahim Toraman ile yaptığı kavgadan sonra sınırsız olarak kadro dışı bırakıldı.
Sezer Öztürk, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sezer Öztürk, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. Ayrıca TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklanmıştır.
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