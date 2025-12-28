Yılın son Kabinesi toplanıyor! İşte ele alınacak başlıklar
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine yarın Beştepe'de yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Kabine gündeminde Terörsüz Türkiye komisyonundaki raporlama süreci ana başlıklar arasındaki yer alıyor. Toplantıda Suriye'deki gelişmeler ve 10 Mart Mutabakatı da ele alınacak konular arasında. Gazze'de ateşkes meselesi ve Somali'de yaşananların da masaya yatırılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.
Yılın son Kabine toplantısında Terörsüz Türkiye'den Somali meselesine, Gazze ateşkesinden Suriye'deki gelişmeler kadar pek çok konu ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
Terörsüz Türkiye sürecinde artık son aşamalara geçildi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti, 15 başlık ve 60 sayfadan oluşa "Terörsüz Türkiye" raporunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise süreç komisyonunun görev süresinin uzatılacağını belirtmişti. Kabine toplantısında bu komisyon raporlaama süreci ve detaylarının ele alınması bekleniyor.
SURİYE VE 10 MART MUTABAKATI
Terör örgütü PKK/YPG'nın Suriye'de bir çeşidi olan SDG'nin 10 Mart Mutabakatında beklentileri yerine getirmeyip entegre sürecinde somut adım atmadı. Geçtiğimiz günlerde Şam, SDG ile temasları 28 Aralık'a kadar askıya alındığını açıklamıştı. Ankara'nın yakından takip ettiği bu süreç de Kabine toplantısında önemli başlıklardan biri.
GAZZE VE UKRAYNA
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım ve ateşkese rağmen ihlalleri, bölgedeki saldırganlığı da Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri.
Aynı zamanda Rusya Ukrayna çatışmalarında yaşananlar ve Karadeniz'deki gerilimin de toplantıda ele alınması bekleniyor.
İSRAİL'İN SOMALİLAND'İ TANIMASI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Tepki çeken bu kararın da Kabine toplantısında masaya yatırılacak.
