Tunç Soyer’in heykel aşkı Ankara’ya ulaştı! Dudak uçuklatan ihale

İzmir'de bazı yerlerde su taşkınları yaşanırken Soyer'in heykel ziyareti yapması tepki toplamıştı. Soyer'in şimdi de Başkent'te yaşanan üzücü saldırı için anıt yaptırmakta Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bile geride bırakması dikkat çekti. Alsancak Garı karşısındaki anıt için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Ağustos'ta yapım ihalesine çıkıldı. 2 milyon 334 bin lira muhammen bedel tespit edilen ihaleye 3 firma katıldı. Bayraklı merkezli Kuzenler Proje şirketi 1 milyon 915 bin liralık teklifiyle ihalede ipi göğüsledi.

10 Ekim 2015'te saldırının yaşandığı Ankara Garı'na bile henüz bir anıt dikilmemişken, Başkan Soyer'in girişimi şaşkınlık yarattı.