Tunç Soyer'in heykel aşkı Ankara'ya ulaştı! Dudak uçuklatan ihale
Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki heykellerin sayılması için ihale açan CHP'li Tunç Soyer'den akıllara durgunluk veren yeni bir adım geldi. Her yağmurla birlikte altyapı sorunuyla boğuşan, sokaklarında çöp dağları olan İzmir'e, Soyer, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndaki saldırıda hayatını kaybeden 103 kişinin heykelinin yapımı için 1 milyon 915 bin liralık ihale açtığını duyurdu.
İzmir'de göreve geldikten sonra birçok heykel diken hatta kentte sel afeti yaşanırken Buca'da saldırıya uğrayan gazeteci yazar Bekir Coşkun heykelini incelemeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in heykel aşkı yine kabardı. Soyer, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde yapılan terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi anısına bir anıt ve anma yeri yapmak için ihaleye çıktı.
103 ÇELİK SİLÜET BULUNACAK
Daha önce belediyeden yapılan açıklamalara göre, Alsancak Garı karşısında Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesiştiği yerde bulunan Asteğmen Besim Bey Parkı'nda yapılacak anıt, "aydınlığa yürüyüş" temasıyla katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi merkezine alıyor. Anıtta 1 santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak.
10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin geldikleri bölgeler ve yaşlarına göre ayrıldığı projede, yaş arttıkça anıtların boyu uzayacak ve sonunda bir çember oluşacak. Yitip gidenlerin dünyasını simgeleyen çember bir hayat çemberi olarak ele alınacak. 103 çelik anıt, her biri kendine özel raylar üzerinde ziyaretçiler tarafından itilerek harekete geçirilebilecek. Katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04'te ise çelik anıtlar birleşip yanan bir alev silueti oluşturacak. 103 ışık huzmesi zeminde ışık olarak ilerleyip bu ışıklar 10 Ekim'de ortadaki büyük ışığı aktif hale getiriyor. Bu eylem, her 10 Ekim'de tekrar edilecek.
Anıt, Alsancak Garı karşısında Atatürk Caddesi ile Liman Caddesi'nin kesiştiği yerdeki Asteğmen Besim Bey Parkı'na yapılacak. 'Aydınlığa yürüyüş' temalı parkta, katliamda yaşamını yitiren 103 kişiyi temsilen 1 santimetre kalınlığında 103 çelik siluet yer alacak.
ANKARA'DAN ÖNCE İZMİR'DE
Soyer göreve geldikten sonra içlerinde Buca Kasaplar Meydanı'ndaki mübadele anıtı, Eşrefpaşa Hastanesi'nde Kovid nedeniyle yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına bir anıt ile Konak Pier AVM karşısındaki Çakabey Anıtı ve Kemeraltı Çarşısı'nın sembol isimlerinden Benzinci Kör Hafız'ın heykelinin de bulunduğu birçok heykel ve anıt yaptırdı. Soyer, geçtiğimiz Mart ayında İzmir'de yağmur yağarken elinde şemsiye ile Buca'da saldırıya uğrayan gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini incelemeye gitmişti.
İzmir'de bazı yerlerde su taşkınları yaşanırken Soyer'in heykel ziyareti yapması tepki toplamıştı. Soyer'in şimdi de Başkent'te yaşanan üzücü saldırı için anıt yaptırmakta Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bile geride bırakması dikkat çekti. Alsancak Garı karşısındaki anıt için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Ağustos'ta yapım ihalesine çıkıldı. 2 milyon 334 bin lira muhammen bedel tespit edilen ihaleye 3 firma katıldı. Bayraklı merkezli Kuzenler Proje şirketi 1 milyon 915 bin liralık teklifiyle ihalede ipi göğüsledi.
10 Ekim 2015'te saldırının yaşandığı Ankara Garı'na bile henüz bir anıt dikilmemişken, Başkan Soyer'in girişimi şaşkınlık yarattı.
BİR GARİP İHALE
Aydın'ın Germencik ilçesinde CHP'li belediyenin yaptığı ihale gündem oldu. CHP'li Fuat Öndeş başkanlığındaki Germencik Belediyesi "vektör" mücadelesi ve dezenfeksiyon ihalesini 2 milyon 274 bin liraya tek katılımcı olan Mardin Mazıdağı'ndan Şahtem Sondaj Peyzaj isimli bir şirkete verdi. İhalede oluşan fiyat, dikkat çekti. Çünkü, Germencik'in nüfusu 2020 yılına göre 44.255 kişi.
KİŞİ BAŞINA 51 LİRA
2 milyon 274 bin liralık ihale bedeli nüfusa bölündüğünde Germencik Belediyesi'nin, 9.5 ayda 'haşere' mücadelesinde fert başına 51.4 TL harcadığı ortaya çıkıyor.
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