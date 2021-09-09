CHP'de skandallar bitmiyor! Tunç Soyer'in protokol müdürü, kadın ilçe başkanının kafasını yardı
Bulduğu her fırsatta kadın haklarından söz eden ve taciz, tecavüz, kadına şiddet gibi suçların cezalarının yetersiz olduğunu savunan CHP'de yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in protokol müdürü yaptığı emekli albay Fatih Özkurt, Soyer’in Buca’daki ziyaretinde kavga çıkarttı. İçeri girmesine izin verilmeyen İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe, çıkan arbedede Öztürk tarafından ittirilince yere düştü. Gültepe’nin yarılan kafasına 3 dikiş atılırken, olayla ilgili hiçbir şey yapılmadı.
Yeni Asır'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz haftalarda Buca'da gerçekleştirdiği ziyarette protokol müdürlüğüne atadığı emekli albay Fatih Özkurt'un uygulamaları kavga çıkardı.
KAFASI YARILDI
Özkurt, ziyarette içeriye girmeye çalışan CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ile tartıştı, ayrıca İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Kaya ile de kavgaya tutuştu. Yumruklar ve küfürler havada uçuşurken Özkurt, çıkan arbede sırasında Hacer Taş Gültepe'yi iktirdi. Yere düşen Gültepe'nin kafası yarıldı.
HİÇBİR ŞEY YAPILMADI
CHP'de büyük kriz yaratan olayın yaşandığı ziyaret 14 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Soyer'in hafta sonu ilk durağı Buca'daki 6. Sanayi Sitesi oldu. Ziyarete Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 6. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdaş ve eski yönetim kurulu başkanlarından Suat Demirtaş da katıldı.
Soyer yanındaki başkanlar Kılıç ve Arda ile site başkanı Özdaş'ın odasına girdi. Bu sırada CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe de odaya girmek için hamle yaptı. Ancak Soyer'in bazı açılışlarda yaşanan protokol krizlerinin ardından çözüm için protokol müdürlüğüne atadığı emekli albay Fatih Özkurt, Gültepe'nin içeri girmesine izin vermedi.
Gültepe ile Özkurt arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bu tartışma sırasında olay yerine CHP İl Başkan Yardımcısı ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın yakın çalışma arkadaşlarından Çağdaş Kaya geldi.
YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
Bu kez Kaya ile Özkurt tartışmaya başladı. Bu sırada tartışma itiş kakış ve yumruklu kavgaya dönüştü. CHP İlçe Başkanı Gültepe, bu defa birbirlerinin üzerine yürüyen iki ismi ayırmak için araya girmeye çalıştı. Bu sırada protokol müdürü Özkurt, Gültepe'yi ittirdi. Yere düşen Gültepe acı ile feryat etmeye başladı. Kafası kanayan Gültepe, hastaneye götürüldü ve başına 3 dikiş atıldığı öğrenildi.
Ziyaretin ardından Soyer, yanındaki ilçe belediye başkanları ve protokol müdürü Özkurt ile birlikte siteden ayrıldı. Ancak, bu kavganın ardından Soyer'in protokol müdürü Özkurt'a hiçbir yaptırımda bulunmadığı belirtildi. Soyer'in uyarıda dahi bulunmadığını öğrenen ilçe başkanları, Soyer'e cephe aldı. Her fırsatta kadın haklarından söz eden ve eşi Neptün Soyer'in çalışmalarını ön plana çıkaran Soyer'in böyle bir olayla ilgili hiçbir şey dememesine isyan eden birçok ilçe başkanının bu sebeple "Soyer örgütü yok sayıyor" diyerek İzmir Enternasyonel Fuarı açılışına katılmadığı öğrenildi. Zaten birçok ilçe başkanının belediye tarafından bu açılışa bile davet edilmediği de gelen haberler arasında yer aldı.
Olay parti içerisinde bomba etkisi yaratırken, ilçe başkanlarının da İl Başkanı Deniz Yücel'e konunun üzerine gidip Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktarmadığı için tepki gösterdikleri öğrenildi. İlçe başkanlarının "Bir kadın ilçe başkanı darp ediliyor, İl Başkanı Yücel'in sesi çıkmıyor. Bu böyle olmaz" dedikleri ifade edildi.
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