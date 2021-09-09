CHP’de skandallar bitmiyor! Tunç Soyer’in protokol müdürü, kadın ilçe başkanının kafasını yardı

Soyer yanındaki başkanlar Kılıç ve Arda ile site başkanı Özdaş'ın odasına girdi. Bu sırada CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe de odaya girmek için hamle yaptı. Ancak Soyer'in bazı açılışlarda yaşanan protokol krizlerinin ardından çözüm için protokol müdürlüğüne atadığı emekli albay Fatih Özkurt, Gültepe'nin içeri girmesine izin vermedi.

Gültepe ile Özkurt arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bu tartışma sırasında olay yerine CHP İl Başkan Yardımcısı ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın yakın çalışma arkadaşlarından Çağdaş Kaya geldi.