İzmirliler isyanda! ‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’
İzmir Harmandalı çöplüğünden sızıntı yapan çöp suları Kösedere mevkisinde heyelana yol açtı, elektrik direkleri de çatlaklar sebebiyle yıkıldı. İzmirliler kış aylarının geldiğini, yağışlarla beraber toprak kaymasının artacağını ifade ederek, gereken tedbiri almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar gelmekte olan kış ayları öncesi başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere bölgede meydana gelebilecekler hususunda bütün yetkililere uyarıda bulundu.
Yağışların başlaması ile beraber Harmandalı Cumhuriyet Mahallesindeki heyelanın hızını artıracağını öne süren Kazar, bölgedeki heyelanın yağmur olmamasına rağmen yaz boyunca sürdüğünün altını çizdi.
ÇÖP SULARI FELAKETİ GETİRİYOR
İzmir Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu, elektrik direkleri çatlaklar nedeniyle yıkıldı. Bölge halkı kış aylarının yaklaştığını, yağışlarla birlikte heyelanın artacağını belirterek, önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.
CHP'Lİ TUNÇ SOYER'E İSYAN: İZMİR'E ZARAR VERMEKTEN VAZGEÇSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Harmandalında yaşananları tespit etmesi için komisyon kurması çağrısında bulunan Kazar; "Sayın Kılıçdaroğlu'ndan olup bitenleri araştırması için bir komisyon kurup Harmandalına göndermesini rica ediyorum. Tunç Soyer'i istifaya davet ediyorum. Lütfen artık İzmir'e zarar vermekten vazgeçsin" dedi.
"HALA BİR ÖNLEM ALINMIŞ DEĞİL"
Toprak kaymasının başladığı 2019 yılı Ağustos ayından bu yana çalmadık kapı bırakmadığını belirten Dursun Ali Kazar; "CHP Genel Merkezine ulaştım. Buradaki durumu tüm çıplaklığı ile bildirmeme rağmen maalesef aradan geçen süreçte gelen giden olmadı. Önümüz kış. Yağmurların başlamasına 2-3 ay kaldı. Halen daha Harmandalı dağlarındaki toprak kamasına bir önlem alınmış değil." dedi.
"TUNÇ SOYER KAFASINI KUMA GÖNMÜŞ"
Büyükşehir'in Harmandalı'nı gözden çıkardığını, insanları ölüme terk ettiğini öne süren Kazar; "Maalesef Tunç Soyer kafasını kuma gönmüş, buradaki halkla kesinlikle muhatap olmuyor. Bir ihale yapmışlar. Ama maalesef geç kalındı. Harmandalının kaybedecek bir günü bile yok. Üstelik Harmandalının altından 3 tane de fay hattı geçiyor. Burada her an bir felaket yaşanabilir."
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"
Kösedere mevkisinde oturan Binali Ok da yaşananlara isyan etti. Çiğli Belediyesinin yukarıdan kayan toprağı kepçe ile almadığını öne süren Ok; "Dağdan akan toprak evimin duvarına kadar dayandı. Defalarca Çiğli Belediyesine söyledim. Kasıtlı olarak gelip akan toprağı almıyorlar. Benim evim yıkılsın buraya rantçılar konsun istiyorlar. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok" dedi.
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