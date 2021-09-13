İzmirliler isyanda! ‘Tunç Soyer İzmir’e zarar vermekten vazgeçsin’

"HALA BİR ÖNLEM ALINMIŞ DEĞİL"

Toprak kaymasının başladığı 2019 yılı Ağustos ayından bu yana çalmadık kapı bırakmadığını belirten Dursun Ali Kazar; "CHP Genel Merkezine ulaştım. Buradaki durumu tüm çıplaklığı ile bildirmeme rağmen maalesef aradan geçen süreçte gelen giden olmadı. Önümüz kış. Yağmurların başlamasına 2-3 ay kaldı. Halen daha Harmandalı dağlarındaki toprak kamasına bir önlem alınmış değil." dedi.