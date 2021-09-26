Emniyet’ten dev operasyon! O örgüt çökertildi | Facebook ve Instagram üzerinden...

BİR YILLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların örgütlenerek Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında ki örgüt üyeleri aracılığıyla piyasaya sahte para sürdükleri tespit edildi. Ekipler, bir yıl boyunca örgüt üyelerini adım adım izledi, görüştükleri şahıslar, kaldıkları evler, gittikleri kafeler, iş yerleri vesaire ayrıntısına kadar tespit edildi ve günlük olarak takipleri gerçekleştirildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilde bir yıldır süren teknik ve fiziki takip sonucunda operasyon için düğmeye basıldı.