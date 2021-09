Cübbeli Ahmet’in imam hatip liseleri için skandal sözlerine Fikriyat Yazarı İsmail Güleç’ten sert tepki

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

"İMAM HATİP OKULLARI ÖRNEK BİR EĞİTİM MODELİDİR"

"İmam Hatip okulları ülkemizin zengin tarihî tecrübesinden süzülerek ortaya çıkan örnek bir eğitim modelidir. Olumsuz bireysel örneklerden yola çıkarak İmam Hatip modelini tümüyle itham etmek, hakikate dayanmayan zanlarla bu modele dair olumsuz algı oluşturmaya çalışmak milletimizin emeğine ve bu okullara emek veren binlerce insana ve yüzbinlerce öğrencimize yapılmış bir haksızlıktır. Ülkemizin içeride ve dışarıda pek çok sorunla mücadele ettiği bir süreçte İmam Hatip okullarını gündem malzemesi yapmaktan sakınmak, toplumsal birlik ve kardeşliğimize zarar verici yaklaşımlardan uzak durmak başta ilim adamları ve kanaat önderleri olmak üzere herkesin ortak sorumluluğudur."

"Bizler ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hiçbir suni tartışmanın tarafı olmayacağımızı, gençlerimizin eğitimine her zaman destek olacağımızı, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğimizi, çalışmalarımız sırasında birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin her zaman önceliğimiz olacağını kamuoyuna saygıyla beyan ederiz."

.