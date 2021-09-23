Cübbeli Ahmet’in imam hatip liseleri için skandal sözlerine Fikriyat Yazarı İsmail Güleç’ten sert tepki

Çok net ve açık bir iddiada bulunacağım. Selçuklular döneminde Nizamiye medreseleri ne işlev icra ettiyse İHL'ler de Türkiye Cumhuriyeti'nde o işlevi icra etti, ediyor. Bugün ülkemizde DAEŞ, Taliban, Bokoko ve onlara benzeyen yapılanmalar güçlenip ülkeyi tehdit etmiyorsa bunda İHL'lerin payı zannedilenden çok daha fazladır. İHL tarihini bilmemek, o nesli ve yaptıklarını görmemek ve bir kalemde silip atmak cübbeli-cübbesiz hiçbir hocaya yakışmadı, yakışmıyor.

Bugün Türkiye'de yaklaşık 5200 imam-hatip ortaokul-lise ve 1 milyon 400 bin civarında da öğrenci var. Mezunlar ve mensupları ile bu sayı on milyonu aşıyor. Bu kadar büyük bir aile içinde birtakım sorunların olması ve arzu edilmeyen davranışların görülmesinden daha doğal ne olabilir. Belli bir tarikat ve cemaatin İslam anlayışına göre düşünmüyorlar, diye eleştirmek, inanç ve yaşantısını beğenmemek bizi nereye götürür, hiç düşündünüz mü? Bugün Türkiye'de birbirinin zıttı olan şeyleri söyleyen ve inanan birçok cemaat var. Müfredatı hangi cemaatin İslam anlayışına göre belirleyecektik? Böyle bir tartışma ülkeyi nasıl bir katoik ortama götürür ve gerer, tahmin edebiliyor musunuz?

Bir diğer sorun İslam yorumları içinde en doğrusunun, İHL'leri eleştiren hocanın cemaatinin yorumu olduğunu biz neye göre belirleyeceğiz? Onu diğerlerinden üstün ve doğru kılan ölçü nedir?

Bir an için biz de hoca gibi düşünelim ve koca cemaat içinde birkaç örnek bularak cemaati eleştirelim. Bunu doğru bulur mu? Cemaat mensupları arasında sıkıntılı davranışı olan yok mudur? Aranılsa bulunmaz mı? Cemaat üyelerine de gerek yok. Hocanın yaşantısında ve söylemlerinde aranılsa bulunmaz mı? Genelleme yapmak ne kadar doğru?

Unutmayalım, İHL'ler milletin inançlarının vasatını, ortasını temsil ediyor bu yönüyle de huzura ve toplumsal barışa hizmet ediyor. Daha fazlasını isteyen ise tasavvufa veya cemaatlere yöneliyor. Ama ülkemizin "ümmetün vasatun"u İHL ve ilahiyatlardır.