Ekrem İmamoğlu'ndan 'kanka'ya kıyak! CHP'li vekil Özgür Karabat İBB’den 14 ihale kaptı
Son günlerde yolda kalan İETT otobüsleriyle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı 160 otobüs ihalesini de ihale şampiyonu CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği ortaya çıktı. İBB'den aynı şirkete bugüne kadar 14 ihale daha verildiği öğrenildi. İBB'den 1.5 milyar TL’lik ihale alan Karabat’ın yerel seçimlerde verdiği desteklerin semeresini topladığı ileri sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye 14 ihale ile İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini verdi. Şirket İBB'den 14 ihaleyle 1 milyar 233 milyon 664 bin 941 TL'lik kazanç elde etti.
Ancak otobüslere gereken bakım ve tamirat işlemleri yapılmadı. Her gün onlarca toplu taşıma aracı arızalanarak yolda kaldı. CHP'de İstanbul Seçim İşleri Koordinatörü olarak yerel seçimlerde görev yapan Özgür Karabat'ın ilçe ilçe gezmesi ve İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy talep etmesinin altından ise menfaat çıktı.
İHALELERİ KAPTI
Sabah'ın haberine göre Karabat'ın seçim sürecinde ajans gibi çalıştığı, canlı yayınlara katıldığı ve ilçe örgütlerini tek tek gezdiği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde yaptığı paylaşımları tek tek beğenerek paylaştığı görüldü. İETT, Karabat'ın mali müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'den 60 adet çift körüklü otobüs alımı yaptı. Şirket bu işlemden ise 558 milyon lira kar elde etti. CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşini de İBB iştiraki İstanbul Ulaşım AŞ'de işe aldırdığı ortaya çıktı.
655 MİLYON EURO BORÇLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi daha önce 565 milyon euro borçlanma izni verdiği üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi. İBB Meclisinde, İBB'nin Ümraniye-Ataşehir- Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için dış borçlanma talepleri gündeme geldi. Meclis, üç metro projesinin devamı için başkanlık makamına 655 milyon euro artı KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verdi.
SAĞLIKÇILARA İSPARK BEDAVA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından haziran ayı itibariyle sonlandırılan sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti tekrar meclis gündemine geldi. Temmuz ayı meclisinde AK Parti ve MHP grupları tarafından geçirilerek sağlık çalışanlarının toplu taşımada ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma muafiyeti 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Ancak bu karar İBB Başkanı tarafından veto edilerek meclise iade edildi. Veto sonrasında gündeme gelen madde meclis üye tam sayısı salt çoğunluğu sağlandığından CHP ve İYİ Partili üyelerin hayır oylarına karşın AK Parti ve MHP gruplarının 'Evet' oyuyla ısrar karar olarak geçti. Sağlıkçıların muafiyeti 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli er başvuru MSB 2021! Sözleşmeli er başvuru sonuçları açıklandı mı? (MSB personel temin)
- Tarih açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?
- Diyanet Kur’an kursları açıklaması geldi! 4-6 yaş Kur’an kursları zorunlu mu olacak? Kur’an kursu zorunlu mu?
- 520-540 TL aralığı bekleniyor! Kendine yön çizmeye çalışıyor! Altın için son bir kez alım fırsatı!
- 17 Eylül Cuma hutbesi yayınlandı! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- 16 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı kim birinci? Reytingler alt üst!
- Hayranları kulak kesildi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Yeni sezona flaş isimler... Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte başlayacak?
- Frankfurt Fenerbahçe maç özeti! FB Frankfurt özet, golleri, önemli anları!
- YKS ek tercih, yerleştirme için başvurular ne zaman yapılacak? ÖSYM ek tercih ve boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Güzel ve özel yazılı Cuma mesajları sözleri! 17 Eylül en güzel dualı, anlamlı, resimli sözlü Cuma mesajları kısa uzun!