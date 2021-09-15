CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan üst düzey yöneticilere maaş kıyağı! Yüzde 440 zam

İstanbul'un yararına olacak projeler 'kaynak yok' denilerek iptal edilip belediye yönetimine atanan isimlere zam yapıldı. Öyle ki bazı artışlar yüzde 440'lara kadar ulaştı. İştiraklerin harcamaları ise gizlendi.

28 kurumdan 16'sının faaliyet raporlarına ise ulaşılamadı.