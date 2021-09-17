Son dakika: Türk askeri Irak'ın Gara bölgesinde PKK'ya ağır darbe indirdi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı devam eden terör operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı devam eden terör operasyonları hakkında bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"