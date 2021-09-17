Son dakika: Türk askeri Irak’ın Gara bölgesinde PKK’ya ağır darbe indirdi

Milli Savunma Bakanlığı devam eden terör operasyonları hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!"