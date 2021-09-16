CHP’li İBB’ye 655 milyon Euro dış borçlanma yetkisi! ’’Engelleniyoruz’’ yalanı patladı

Teklifi değerlendiren komisyon raporunda ise İBB'nin kanuna göre 32 milyar 354 milyon lira olan borç limitini aşarak toplam 41 milyar 731 milyon 860 bin lira borçlandığı hatırlatıldı.

Komisyon görüşünde, borçlanma limitinin aşılması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği bildirildi.

225 milyon avro + sigorta prim tutarındaki dış borçlanma teklifi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Daha önce Eurobond Tahvil İhracı üzerinden 220 milyon avro borçlanılan Mahmutbey-Bahçeşehir Metro Projesinin devamı için meclisten 305 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca borçlanma yetkisi talep edildi.

Teklifi inceleyen Plan ve Bütçe Komisyonu ise borçlanma limitinin aşılması nedeniyle talep edilen borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılabileceği şeklinde görüş bildirildi.