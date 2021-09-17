Son dakika: Türkiye genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması! 515 kişi yakalandı

Uygulamaya 10.825 karma ekip ile 38 bin 747 Emniyet ve Jandarma personeli katıldığı uygulamada başta 26 bin 426 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 36 bin 75 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.