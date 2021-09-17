Son dakika: Türkiye genelinde Güvenli Eğitim Uygulaması! 515 kişi yakalandı
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. 46 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, 296 yoklama kaçağı-bakaya ve 134 diğer suçlardan olmak üzere toplam 515 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi.
Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bakanlığımızın koordinesinde, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçe ve umuma açık işyerlerini denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak okul ve öğrenci yurtlarının çevrelerine ve umuma açık işyerlerine yönelik uygulama yapıldı.
Uygulamaya 10.825 karma ekip ile 38 bin 747 Emniyet ve Jandarma personeli katıldığı uygulamada başta 26 bin 426 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 36 bin 75 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.
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