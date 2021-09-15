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İBB'nin çalışması vatandaşa zulüm oldu! 7 İETT durağı işlevsiz kaldı vatandaş isyan etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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İBB’nin çalışması vatandaşa zulüm oldu! 7 İETT durağı işlevsiz kaldı vatandaş isyan etti

CHP'li İBB tarafından yapılan Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışması vatandaşları isyan ettirdi. Yakacık Caddesi üzerinde bulunan 7 İETT durağının işlevsiz hale gelmesi bir yana dursun, meydana gelen trafik vatandaşın sabrını zorladı. Aynı istikametten daha önce ev ve iş yerlerine sorunsuz bir biçimde giden vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin D-100 bağlantı yolu Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmaları nedeniyle yolu trafiğe kapatmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan 7 İETT durağı vatandaşlarca kullanılamıyor.

Daha önce otobüsleri kullanan bazı vatandaşlar, durakların kapatılması nedeniyle yürüyerek ev ve iş yerlerine ulaşmaya çalışıyor.

Bazı veliler ve öğrenciler, Samandıra Köprülü Kavşak bağlantısı çalışmalarının okulların açılmasından sonra başlatılmasının kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"7 DURAĞIMIZ İŞLEVSİZ KALDI"
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İBB tarafından Samandıra'da başlatılan çalışma nedeniyle 7 durağımız işlevsiz kaldı. Sancaktepe Belediyesi olarak sizlerin mağduriyet yaşamaması için başlattığımız ring seferleri, trafiğe kapalı alanlar açılana kadar hizmetinizde olacak." ifadelerini kullandı.

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