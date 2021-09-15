CHP'li İBB'den hedef saptırma çabası: AK Parti döneminde alınan metrobüslere saldırdılar! İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler
Son dakika haberleri... CHP'li İBB'ye ait otobüslerin yolda kalarak vatandaşlara yaşattığı mağduriyet herkesin malûmu. Hâl böyle olunca İBB durumu düzeltmek yerine 'bigünahım' diyerek suçu AK Parti dönemine atmayı tercih etti. CHP medyası da İBB'nin tavrına çanak tutarak, söz konusu beceriksizliği AK Parti'ye yıkmaya kalktı. Peki, İBB otobüsleri gerçeği ne? İşte detaylar...
CHP MEDYASINDA YER ALAN METROBÜS İDDİALARI VE GERÇEKLER
CHP'nin ana medya organlarından Sözcü Gazetesi, CHP'li İBB'nin otobüs ve metrobüs skandalını es geçerek, afaki sözlerin ve yalanların havada uçuştuğu bir habere imza atmıştı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde, ''İstanbul'da son günlerde tartışma konusu olan yolda kalan, bozulan belediye otobüsleri AKP (AK Parti) döneminde alınan ve rampa çıkamadığı için çürümeye terk edilen 50 adet Phileas marka metrobüs aracını yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 65 milyon euro harcanarak alınan ve kullanılamadığı için çürümeye terk edilen metrobüs araçları şu an yedek parça olarak kullanılıyor.'' ifadeleri yer almıştı.
GERÇEKLER BAMBAŞKA!
Olayın öncesini ve sonrasını görmezden gelen Sözcü Gazetesi bir kez daha yalan habere imza attı.
Zira 2006 yılında Hollandalı bir firma ile yapılan anlaşma sonucu alınan 50 metrobüsün, teslim alındıktan bir süre sonra yokuş çekme sorunu olduğu gözlemlenmişti. Çekme sorununu tetikleyen şey ise kapasite sorunuydu. Yolcu kapasitesi 200 olan metrobüslere, 320 kişi bindiği için söz konusu problem meydana geliyordu.
Hollandalı firmaya söz konusu problem nedeniyle talepte bulunuldu fakat firma sorunu çözmeyi reddetti. Bunun üzerine harekete geçen dönemin İBB yönetimi, mühendis kadrosuyla sorunu tamamen çözdü ve bu otobüsler bir kez daha vatandaşa hizmet etmek için sahaya sürüldü.
İBB FİRMA İLE DAVALIK OLMUŞTU
2011 yılında Hollandalı firma, metrobüslerle ilgili sorumluluklarını yerine getirmemeye başladı. Bunun üzerine İBB firmaya dava açtı. 2014 yılında Hollandalı firmanın iflas etmesi üzerine İBB'nin muhatap alabileceği bir firma kalmamıştı.
ARIZALAR NASIL ÇÖZÜLDÜ?
Yıl 2015'e geldiğinde Hollanda'dan alınan metrobüslerden birisinde yangın çıktı. Bunun üzerine metrobüsler tek tek kontrol altına alınarak, hattan çekildi. Metrobüslerin her bir aksamına ayrı ayrı bakıldıktan sonra yangının metrobüslerden kaynaklanmadığı anlaşıldı. Böylece problem Mercedes bakım onarım ihalesi içine katılarak bakımları tekrar yaptırıldı ve metrobüsler çalışır hale getirildi.
GARAJA ÇEKİLEN METROBÜS 13
İBB mühendislerinin üstün hizmetleri sayesinde 2006-2015 yılları arasında 50 metrobüs İstanbulluya hizmet etti. 2015 yılında bir metrobüste çıkan yangın neticesinde sayıları 49'a düştü. 2015-2021 yılları arasında 49 metrobüsten 13'ü garaja çekildi.
CHP'Lİ İBB 36 METROBÜS TESLİM ALDI
2019 yılında CHP'li İBB yönetimi sorunsuz bir biçimde çalışan 36 metrobüsü teslim aldı. Hülasa satın alınan metrobüslerin büyük çoğunluğu 15 yıl boyunca hizmet etti.
İBB yönetimi, devraldıklarında ortalama yaşları 5,8 olan metrobüsleri değiştirmenin peşine düştü. Oysa AK Parti döneminde onlarca metrobüs 15 yıl boyunca halka hizmet edilmesine vesile olmuş ve herhangi bir problem çıkmamıştı.
METROBÜSLERE 600 MİLYON TL Mİ ÖDENDİ?
CHP'li İBB'nin servis ettiği ve yandaş medyanın desteklediği popüler yalanlardan birisi de ''metrobüslere 650 milyon TL ödendi'' iddiası. Zira metrobüslere 110,7 milyon lira ödenmişti.
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