CHP’li İBB’den hedef saptırma çabası: AK Parti döneminde alınan metrobüslere saldırdılar! İşte CHP’nin yalanları ve gerçekler

GERÇEKLER BAMBAŞKA!

Olayın öncesini ve sonrasını görmezden gelen Sözcü Gazetesi bir kez daha yalan habere imza attı.

Zira 2006 yılında Hollandalı bir firma ile yapılan anlaşma sonucu alınan 50 metrobüsün, teslim alındıktan bir süre sonra yokuş çekme sorunu olduğu gözlemlenmişti. Çekme sorununu tetikleyen şey ise kapasite sorunuydu. Yolcu kapasitesi 200 olan metrobüslere, 320 kişi bindiği için söz konusu problem meydana geliyordu.