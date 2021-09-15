İzmir'de 'çıplak semazen' skandalı! CHP'li belediyeye tepki yağıyor
Son dakika haberine göre: CHP'li Edremit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen törende 'zincire vurulan Türk kadını' skandalının yankıları devam ederken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir rezalet geldi. Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yarı çıplak semazen gösterisine tepki yağıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül'de gerçekleştirdiği kortej yürüyüşünde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yarı çıplak semazen gösterisi tepki topladı.
Her iki gösteriden de görüntü paylaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi.
"700 YILLIK MEVLEVİ KÜLTÜRÜNÜ KURBAN ETMİŞTİR"
Resmi Twitter adresinden konuya ilişkin açıklama yapan Sürekli; "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi; kutlama, anma ve tanıtımlarda işi zıvanadan çıkarmayı marifet saymaktadır! 9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyetleri, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir.
Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki; İzmir'de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." dedi.
"TOPLUMUN DEĞER YARGILARINA SAVAŞ AÇTINIZ"
Görüntülere bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. Twitter adresinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nin gala yemeğinde gösteri yapan yarı çıplak semazenlerin fotoğraflarını paylaşan Hızal, "Yok artık. CHP'nin Mesnevi programı! İzmir sizin marjinalliğinizin deneme tahtası değil! Toplumun değer yargılarına İzmir'de savaş açtınız. Bu savaşı kazanamayacaksınız!" yazdı. Sürekli ve Hızal'ın paylaşımları sosyal medyada kısa sürede büyük ses getirdi. Paylaşımların altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert bir dille eleştirdi.
Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi galasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer Landrut ve 65 ülkenin delegasyon üyelerinin yanı sıra CHP'nin önemli isimleri katıldı.
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