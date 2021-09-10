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Tepki çeken "kurtuluş" gösterisi! Türk kadınına zincir vurdular!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Tepki çeken kurtuluş gösterisi! Türk kadınına zincir vurdular!

Balıkesir Valiliği, Edremit'te çarşaflı Türk kadınının zincire vurulduğu olayla ilgili inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer'in konuğu olan Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna değerlendirdi.

Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna'nın açıklamaları:

"Dün Edremit'in kurtuluş yıl dönümüydü. Törenler başladı, halkımızda yoğun ilgi gösterdi neredeyse tüm Edremit halkı oradaydı.

Bunlardan sonra tören geçişleri oldu protokol yerini adlı ve gösteriler yapıldı. Bu sırada sunumu yapan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncel, Çağdaş Eğitim Derneği'nin gösterisi olduğunu ifade etti.

Biz de o sırada protokol kısmındaydık, 4 tane efemiz çıktı oyunlarına başladılar. O sırada bir genç kızımız sokak ortasına doğru getirildi beyaz bir elbiseyle. Biz de ne olacak diye takip ettik.

İki hanımefendi bu genç kızın üzerine büyük bir kara çarşaf attılar. Bir kadını iki tane kadın zincire vuruyor. Bu çok manidar bir durum bunu Türkiye halkının görmezi kazım. Bu memleket bu kadar düşük seviyeli bir durum görmedi.

Bu iki kadın uzun bir zinciri genç kızımıza bağladı ve o kız uzun süre orada beklemeden durdu. Bu durum çok zorumuza gitti. Bizim Tük kadınının hiçbir zaman esareti olmadı. Orada ne amaçladılar bilmiyorum.

Çağdaş Eğitim Derneği'nin bu ülkede yaptığı işler belli ve vatandaşlarımız bu işleri gayet iyi biliyor. Hemen olaya müdahale ettim ve kaldırılması için gerekeni söyledim. Bu çok büyük bir rezalet.

Bu zihniyetin nereye varmak istediğini anlamıyorum. CHP'li başkanın bu olaya destek vermesi ve açıklamaları çok acı ve üzücü bir durum. Yaşanan bu olaydan dolayı kendisini buradan kınıyorum."

Skandal kurtuluş gösterisi! Türk kadınına zincir vurdular SKANDAL "KURTULUŞ" GÖSTERİSİ! TÜRK KADININA ZİNCİR VURDULAR
Çarşaflı Türk kadını zincire vuruldu! ÇARŞAFLI TÜRK KADINI ZİNCİRE VURULDU!

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