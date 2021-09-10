Değişmeyen zihniyet! Edremit'teki skandal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü benzetmesini akıllara getirdi
CHP'ye yakınlığı ayan beyan ortada olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Balıkesir Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde "çağ dışı" bir gösteriyle büyük bir skandala imza attı. Gösteride beyaz elbiseli bir kadın üzeri siyah çarşafla kapatılarak zincirle bağlandı. Skandala tepkiler yağarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için yaptığı "bir metrekarelik bez parçası" benzetmesi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun geçmişte söylediği sözler ile Edremit'te gerçekleşen skandal CHP zihniyetinin değişmediğini gözler önüne koydu.
CHP zihniyetinin yıllar geçse de değişmediği bir kez daha kanıtlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde CHP'ye yakın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sergilenen sözde gösteride skandala imza atıldı.
Edremit'te yapılan törende, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla sözde çarşaftan kurtarılan "Türk kadını özgürlüğüne kavuştu" şeklinde çirkin bir algı yapıldı.
Olaya tepkiler yükselirken Balıkesir Valiliği skandalla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞÖRTÜSÜ BENZETMESİ: BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI
Skandal olay sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için yaptığı "bir metrekarelik bez parçası" benzetmesi ortaya çıktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için "Bir metrekarelik bez parçası" dediği görüntüleri paylaşarak tepkisini ortaya koydu.
Dağ şu ifadeleri kullandı;
İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur.
YILLAR GEÇSE DE KÖHNEMİŞ ZİHNİYETLERİ DEĞİŞMİYOR
Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor.
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