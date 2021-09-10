Değişmeyen zihniyet! Edremit’teki skandal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü benzetmesini akıllara getirdi

Dağ şu ifadeleri kullandı;

İlerici olmak = Vals yapmak, çarşaflıları zincire vuran piyesler sergilemek vb. Hiçbir icraat yapmadan bu histerik zırvalarla cumhuriyetin 80 yılını çaldılar. Bu kafa artık ne bizlerin ne milletin, bu artık hastanelerdeki ruh ve sinir hastalıkları birimlerinin konusudur.

YILLAR GEÇSE DE KÖHNEMİŞ ZİHNİYETLERİ DEĞİŞMİYOR

Genel Başkanları başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyenlerin, Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde böyle bir gösteriye imza atması bizi şaşırtmadı. Yıllar geçse de köhnemiş zihniyetleri değişmiyor.