Edremit’te Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarına saygısızlık! KADEM’den suç duyurusu

KURTULUŞ SAVAŞININ KADIN KAHRAMANLARI…

Açıklamada, cumhuriyeti ve özgürleşmeyi, kadının kıyafeti üzerinden okumaya devam etmenin ilkellik olduğu belirtilerek, şöyle devam edildi: "Bu ülkedeki milyonlarca örtülü kadına hayatı zindan eden, onların hayallerini çalan, tam da bu zihniyettir. Gerçek bir özgürleşme için, kendisi gibi düşünüp yaşamayan insanları hor görüp aşağılayan bu çağdışı zihniyetin ortadan kalkması şarttır. Toplumsal barışın sağlanması da bu köhne zihniyetin en azından saygı duyma eşiğini aşmasıyla mümkün olabilecektir. Unutulmamalıdır ki bugün bu topraklarda esaret altında yaşamıyorsak, bunu, çarşafıyla cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde omuz omuza çarpışan Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife Bacılara borçluyuz."