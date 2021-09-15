CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı Türk kadınına vurulan zinciri savundu!

"GÖSTERİLEN TAVIRLAR YERSİZ"MİŞ

Yaşananların bir mizansen olduğunu savunan CHP'li Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" diyerek Türk kadınına zincir vurulmasını önemsemedi ve küçümsedi.