Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık | Etkinlikte Türk kadının zincire vurulmasına tepkiler büyüyor

Balıkesir Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü etkinliklerinde çarşaflı Türk kadınının zincire vurulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konukları Memur-Sen Edremit Şube Başkanı Muharrem Yenigün, AK Parti Kadın Kolları Edremit İlçe Başkanı Esra Gönüldok, Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ve Edremit Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Şahin ile bu konuyu değerlendirdi.