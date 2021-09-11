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Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık | Etkinlikte Türk kadının zincire vurulmasına tepkiler büyüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.09.2021 14:45
Balıkesir Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü etkinliklerinde çarşaflı Türk kadınının zincire vurulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konukları Memur-Sen Edremit Şube Başkanı Muharrem Yenigün, AK Parti Kadın Kolları Edremit İlçe Başkanı Esra Gönüldok, Edremit Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ve Edremit Eğitim-Bir-Sen Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Şahin ile bu konuyu değerlendirdi.
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
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