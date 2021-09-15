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Son dakika: MEB'den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge!

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Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Son dakika: MEB’den okullarda PCR testi ile ilgili yeni genelge!

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.

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