Pakistan’ın Kabil Büyükelçisi Masur Ahmet Han A Haber’e konuştu: Afganistan’da öncelik insani durum olmalı

Soru: Taliban ile birlikte Afganistan'da yeni bir dönem başladı. Peki bu yeni dönemde, iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl şekillenecek?

Cevap: Pakistan'ın, Afganistan ile tarih boyunca çok önemli bir ilişkisi vardır. 2600 kilometrelik çok uzun bir sınırımız vardır. İnsanların sosyal, kültürel ve ekonomik bağları derin köklere sahiptir. Gördük ki, eğer Afganistan'da istikrar varsa, Pakistan'da da vardır. Eğer, Afganistan'da istikrar yoksa ya da savaş varsa bunun acısını Pakistan çeker. Afganistan'da 20 yıldır yaşanan savaşın bir sonucu olarak Afganistan ciddi acılar çekmiştir. Aynı zamanda, Pakistan da aynı derecede acı çekmiştir. Dolayısıyla, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için Afganistan ile düzgün bir denklemin olması bizim çıkarımıza olacaktır. Şimdi bu angajmanın nasıl olacağına gelince; biz de komşuların bir parçasıyız, komşular arasında mekanizm kurduk ve aynı zamanda uluslararası toplumun bir parçasıyız. Bu nedenle, barış sürecinde uluslararası toplum aracılığıyla ilerlediğimiz için, Afganistan'daki yeni siyasi düzen ve Afganistan'da gelecekteki hükümetlerle olan ilişkimizin yapıcı kalmasını da sağlıyoruz.