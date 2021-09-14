Başkan Erdoğan'dan 76. BM Genel Kurulu’nda “kitap gibi” konuşma: Daha Adil Bir Dünya Mümkün
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirerek "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'teki BM 74. Genel Kurulu'nda yeni bir doktrin ortaya koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 76. BM Genel Kurulu'nda da dünya üzerindeki eşitsizliğin sona erdirilmesine yönelik önerilerde bulunacak. Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül'de gerçekleştireceği New York ziyaretinde, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabındaki mesajları dünya liderlerine ileteceği öğrenildi. Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor.
BMGK'da "Dünya 5'ten büyüktür" sözleriyle 2013'te ortaya yeni bir doktrin koyan Başkan Erdoğan'ın 19-22 Eylül'deki konuşması da yakından merak ediliyor.
YENİLİKÇİ MESAJLAR
Sabah'ın haberine göre 76. BM Genel Kurulu'nda Afganistan'ın son durumu, Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin sıcak bölgelerdeki etkin rolü nedeniyle vereceği her mesaj tüm dünyanın yakın merceğinde olacak. Bu kapsamda Erdoğan'ın geçmişteki BM toplantılarında verdiği 'yenilikçi' mesajlara bir yenisini daha ekleyeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ VURGUSU
Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından yapılan istişareler ve kurulan mekanizmaların sonuçlarına ilişkin fikir teatileri yapılması da bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz çözüm olmayacağının, Türkiye'nin hakça paylaşımdan yana olduğunun altı bir kez daha çizilecek.
TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN PLANINA DAHA SICAK BAKIYORLAR
Türkiye ve AB ülkeleri başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren göçmen konusu Genel Kurul'da ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Türkiye'nin Suriyeli göçmenler için onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüşlerine yönelik yol haritasının da olumlu sonuç vermeye başlamasının görülmesinin ardından uluslararası toplumun plana eskisinden daha sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.
NEW YORK'UN KALBİNDE SEMBOL YAPI
Başkan Erdoğan New York'ta BM Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak. Erdoğan'ın birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, bu liderler arasında sürpriz isimlerin de olması bekleniyor.
DÜNYA BEŞ ÜLKEDEN BÜYÜKTÜR
Erdoğan'ın görüşeceği liderlere Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabını hediye etmesi bekleniyor.
Kitapta BM sistemine ilişkin şu ifadeler yer alıyor: "Sadece beş ülkenin bütün dünyanın kaderini etkileyecek konularda karar vermesi ne ahlaki ne adildir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için kritik gün! Altın yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek altın ne kadar? Son bir kez alım fırsatı...
- SGK’dan 2-3 maaş birden alma yolları! Kazancınız üçe katlanacak! 2008 tarihi çok kritik olacak!
- Exxen SMART (akıllı) televizyonlara nasıl yüklenir? Exxen hangi TV’lerde var?
- BİM 14 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu: Salı kampanyaları başladı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli?
- Oğuzhan Asiltürk kimdir, kaç yaşında, hastalığı nedir? Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?
- Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- TYP İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB TYP 2021 alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 3600 ek gösterge çıkacak mı, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Olası maaşlar...
- YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? 2021 YÖKDİL sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Üniversiteler açılacak mı, ertelendi mi? Ekim ayında üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?
- SGK son dakika duyurdu! Bunu yapanın maaşı anında kesiliyor! Eğer o harfler varsa...
- Emeklilik müjdesi geldi! 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme! O şarta dikkat...