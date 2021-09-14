Başkan Erdoğan’dan 76. BM Genel Kurulu’nda “kitap gibi” konuşma: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

AKDENİZ VURGUSU

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından yapılan istişareler ve kurulan mekanizmaların sonuçlarına ilişkin fikir teatileri yapılması da bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz çözüm olmayacağının, Türkiye'nin hakça paylaşımdan yana olduğunun altı bir kez daha çizilecek.