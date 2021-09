Başkan Erdoğan’dan 76. BM Genel Kurulu’nda “kitap gibi” konuşma: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

NEW YORK'UN KALBİNDE SEMBOL YAPI

Başkan Erdoğan New York'ta BM Genel Merkezi'nin karşısında inşa edilen ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun da yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak. Erdoğan'ın birçok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, bu liderler arasında sürpriz isimlerin de olması bekleniyor.