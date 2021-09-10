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Başkan Erdoğan’ın kitabı raflardaki yerini aldı! Kitapseverlerden yoğun ilgi var

A Haber
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Giriş: 10.09.2021 09:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel siyasetin açmazlarını konu edindiği “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabı raflardaki yerini aldı. Kitaba yurt genelinde ilgi oldukça yoğun. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca'ya çevrilecek.
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