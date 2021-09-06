Başkan Erdoğan’ın kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün raflardaki yerini aldı! Geliri AFAD’a bağışlanacak





GELİRİ AFAD'A BAĞIŞLANACAK



Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışının ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı eserde "Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem tesis edilene kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz" ifadeleri yer alıyor. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacak.





BARDAĞIN DOLU TARAFI



Bardağın dolu tarafında ise BM'nin insanlığın barış, adalet ve refah anlayışında büyük imkanlar sunma potansiyelini sürdürmesi bulunuyor. Henüz Kovid-19 salgınının ortaya çıkardığı krizinin üstesinden gelemediğimizi de göz önünde bulundurarak çok taraflı iş birliği için sahip olduğumuz mevcut kurumları ve mekanizmaları en etkin şekilde kullanmaya çalışmalıyız.