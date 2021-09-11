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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! MSB duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
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Son dakika: PKK’ya ağır darbe! MSB duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu" denildi.

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