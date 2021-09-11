Son dakika: PKK’ya ağır darbe! MSB duyurdu: 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 11 oldu. pic.twitter.com/Xx9edkg8ui — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.



Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu" denildi.