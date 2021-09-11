Son dakika: E-Devlet’te bir yeni uygulama daha! 15 yaşını tamamlamış çocukların kimlik kartı başvuruları yapılabilecek

Dijital dönüşüm yolunda atılan pek çok adım ile birlikte elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin sayısı ve nitelikleri de her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Nüfusta her geçen gün işler daha kolaylaşıyor", 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecek diyerek duyurduğu hizmet başladı.

Vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan, velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.