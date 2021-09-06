İstanbul metrolarındaki simge değişikliğini hazmedemeyen İBB Sözcüsü Ongun’a tokat gibi hatırlatma

AK Parti'nin yaptığı projeler üstüne video çekerek reklam yapma gayretine düşen CHP'li İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun, ''Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.'' ifadelerini kullandı.