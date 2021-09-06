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İstanbul metrolarındaki simge değişikliğini hazmedemeyen İBB Sözcüsü Ongun'a tokat gibi hatırlatma

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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İstanbul metrolarındaki simge değişikliğini hazmedemeyen İBB Sözcüsü Ongun’a tokat gibi hatırlatma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul metrolarında ''U'' devrinin başladığını duyurarak, metrolarda kullanılacak yeni simgeyi duyurdu. AK Parti döneminde yapılan hizmetlere konmakta büyük ustalık sergileyen CHP'li İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı karardan nem kaptı. CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, ''İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak.'' ifadelerini kullandı. Ongun'a cevap AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar'dan geldi. Coşar, ''Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor.'' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, İstanbul metrolarında yeni dönemin başladığını ve simgenin ''U'' olacağını kaydettti.

AK Parti'nin projelerine konmakta doktora yapan CHP'li İBB, durumdan rahatsızlık duyarak İBB Sözcüsü Murat Ongun vesilesiyle açıklama yaptı.

AK Parti'nin yaptığı projeler üstüne video çekerek reklam yapma gayretine düşen CHP'li İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun, ''Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.'' ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN'A TOKAT GİBİ CEVAPLAR

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tweetini alıntılayarak güçlü cevaplar verdi.

Coşar şu ifadeleri kullandı: Murat Bey, ben size tane tane anlatayım. 1- Seçimden bugüne kadar İstanbul'a hizmet etmeyip 1 günlük tenis kortluyla PR ve 1 kere müsilaj toplayan gemiyle şov yaptınız. Yetmedi! AK Parti'nin yaptığı hizmetlere, kendiniz yapmış gibi çöktünüz.

''İŞLETMEYİ BİLE BECEREMEDİNİZ''

2- AK Parti döneminde yapılan hizmetleri işletmeyi bile beceremediniz! 3- Toplu ulaşımı çökerttiniz! İstanbullu otobüs itmekten helak oldu.

''AK PARTİ HİZMETLERİNE SAHİP ÇIKIYOR''

Coşar, CHP'nin AK Parti'nin hizmetlerine konduğunun altını çizerek, ''Sonuç olarak Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı hizmetlere sizin tarafınızdan çökülmesini engellemek için, AK Parti hizmetlerine sahip çıkıyor. Aksi halde, daha önce defalarca yaptığınız gibi AK Parti hizmetlerini kendiniz yapmış gibi bir video çekip yayarsınız!'' dedi.

''NEREYE VERİLDİĞİ BELLİ OLMAYAN İKİ MİLYAR TL''

Ongun'a ''İstanbul'a kimin hizmet ettiği belli olsun, korkmaya gerek yok'' diyen Coşar, ''Tabela değişimleri israf demeye başlamışsınız, asıl israf sürekli yolda kalan İETT otobüslerinin bakımı için nereye verildiği belli olmayan 2 milyar TL, değişen tabelaların masrafıyla bu 2 milyar TL karşılaştıralamaz, denizde damla kalır.'' ifadelerini kullandı.

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