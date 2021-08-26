İETT otobüsünde şoke eden olay! Kapısı açık giden otobüsten böyle düştü

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü.