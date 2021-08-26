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İETT otobüsünde şoke eden olay! Kapısı açık giden otobüsten böyle düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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İETT otobüsünde şoke eden olay! Kapısı açık giden otobüsten böyle düştü

İETT otobüsleri her gün başka bir olayla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Küçükçekmece'de seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın, açık kapıdan yuvarlanarak düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, sürücüden şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesinde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü.

Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A'yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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