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İstanbul'da İETT otobüsü krizi! Çöküşün perde arkası deşifre oldu

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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İstanbul’da İETT otobüsü krizi! Çöküşün perde arkası deşifre oldu

Son haftalarda arıza ve kaza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT otobüsleri İstanbulluları tedirgin etmeye başladı. Peki İETT otobüsleri neden bu kadar kaza ve arıza yapmaya başladı? İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. İşte İETT'deki çöküşün perde arkası..

Ekrem İmamoğlu görevi devraldığında İETT, Avrupa'nın en genç otobüs filosuna sahipti. Ancak İmamoğlu, 2.5 yıllık görev süresi boyunca İETT için 1 otobüs alımı dahi gerçekleştirmedi. Bakım-onarım ihalesinin de İmamoğlu seçildikten sonra kurulan ve CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verilmesi İETT'ye vurulan son darbe oldu.

Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT'deki çöküşün perde arkası deşifre oldu. İBB Meclis Üyesi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, Ekrem İmamoğlu yönetiminin İETT'deki başarısız yönetimini tüm açılarıyla anlattı.

AK Parti'nin 2013-2018 yılları arasında İETT otobüslerinin 4'te 3'ünü yenilediğini aktaran Özdemir, bu yenileme işleminin öz kaynaklarla yapıldığını belirterek, "2 bin 250 otobüs alındı o dönemde. Bu otobüsler alınırken de yüzde 40 peşin, yüzde 60'lık kısmı da taksitlerle ödendi. O tarihten bugüne kadar bir tane bile otobüs alımı yapmadı İETT." dedi.

1 OTOBÜS BİLE ALINMADI

Ekrem İmamoğlu'nun 2.5 yıllık süreçte İETT'ye dair hiç bir adım atmadığını kaydeden Abdullah Özdemir, "2.5 yıl oldu. Yılda ortalama 375 otobüs alan İETT, neredeyse bine yakın otobüs alması gerekirken, 1 tane bile otobüs almadı. En büyük sebep bu. Ömürleri geçmiş olan otobüslerin yenilenmesi gerekiyor, 2.5 yıldır bu konuda bir adım atılmıyor." diye konuştu.

1 MİLYAR 300 MİLYON LİRA

Abdullah Özdemir, İETT bakım-onarım ihalesindeki skandallarını da paylaştı. İhale verilen Ulaşım İç ve Dış ticaret A.Ş'nin büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdikten sonra kurulduğunun bilgisini paylaşan Özdemir, " CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete yaklaşık 1 milyar 300 lira bedellerle bakım, onarım ihalesi verildi. " ifadelerini kullandı.

SİPARİŞ USULÜ İHALE

Bakım-onarım ihalesinin rekabetçi bir ortamda yapılmadığının tespitinde bulunan AK Partili Özdemir, "Geçmiş dönemde yapılan bakım ve onarım ihaleleri muhammen bedel üzerinden rekabetçi bir ortamda yaklaşık yüzde 20'ye varan indirimlerle yapılıyordu." dedi ve şöyle devam etti:

100 OTOBÜS ALINABİLİRDİ

"Ama yeni dönemde ilgili şahsın ilintili olduğu şirketlere indirimsiz ihaleler verildi. Bu ihalede yüzde 20 indirim yapılmış olsa 250 milyon liralık bir bütçe sadece bu ihalelerde İETT'nin cebinde kalacaktı. 250 milyon lirayla 100'ün üzerinde öz kaynaklarla otobüs alınabilirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı da konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, "Her araç bozulur aracın belli bir hizmet ömrü var. O hizmet ömrü boyunda da aracın periyodik bakımlarını yapacağız. Belli bir hizmet verildikten sonra da aracın yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"7-8 MİLYONA ÇIKACAK"

Ilıcalı, okulların açılmasıyla birlikte risklerin de artacağının altını çizerek İBB yönetimine kritik önerilerde bulundu;

Çok önemli bir husus tam okulların açılma öncesinde. İstanbul'da 1 günde yaklaşık şu anda bile daha okullar açılmadı 5 milyon yolculuk yapılıyor. En büyük ağırlığı yüzde 60 metrobüs, İETT, özel halk otobüsleri oluşturuyor. Dolayısıyla bu hizmetler nasıl yapılıyor, yaklaşık 5 bin 600 araç var İETT değil sadece İETT'nin 2 bin 500. Bunlar okulların açılmasıyla beraber daha pandemi öncesini yakalamadık, bunlar 7-8 milyona çıkacak. Bu çok çok önemli bir şey. Buradan dikkat çekmek istiyorum yetkililere. Boş yolda bozulsa trafiğe etkisi yok pik saatte bozulduğunda bir düşünün. Bizim olayı bir trafik konusu olmamız lazım. Derhal İBB'nin kalan sürede toplu ulaşımın kapasitesini artırması gerek.

Otobüsler niye arızalanıyor? İETT bence bir karar aldı bütün otobüsleri sarı otobüs diye birleştirdi. Peki bunların ömürlerine baktığımız zaman ortalama ömrü 7 yıldı 2 yıl daha geçti oldu 9 yıl. Ben şimdi özel halk otobüslerinin kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama burada İETT'den daha fazla olduğunu biliyorum. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Bunların yaşları fazla. 2-3 hafta sonra İstanbul'un en önemli sorunu trafik sıkışıklığı olacak. Hala alınacak tedbirlerimiz var.

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