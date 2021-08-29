İstanbul’da İETT otobüsü krizi! Çöküşün perde arkası deşifre oldu

"7-8 MİLYONA ÇIKACAK"

Ilıcalı, okulların açılmasıyla birlikte risklerin de artacağının altını çizerek İBB yönetimine kritik önerilerde bulundu;

Çok önemli bir husus tam okulların açılma öncesinde. İstanbul'da 1 günde yaklaşık şu anda bile daha okullar açılmadı 5 milyon yolculuk yapılıyor. En büyük ağırlığı yüzde 60 metrobüs, İETT, özel halk otobüsleri oluşturuyor. Dolayısıyla bu hizmetler nasıl yapılıyor, yaklaşık 5 bin 600 araç var İETT değil sadece İETT'nin 2 bin 500. Bunlar okulların açılmasıyla beraber daha pandemi öncesini yakalamadık, bunlar 7-8 milyona çıkacak. Bu çok çok önemli bir şey. Buradan dikkat çekmek istiyorum yetkililere. Boş yolda bozulsa trafiğe etkisi yok pik saatte bozulduğunda bir düşünün. Bizim olayı bir trafik konusu olmamız lazım. Derhal İBB'nin kalan sürede toplu ulaşımın kapasitesini artırması gerek.

Otobüsler niye arızalanıyor? İETT bence bir karar aldı bütün otobüsleri sarı otobüs diye birleştirdi. Peki bunların ömürlerine baktığımız zaman ortalama ömrü 7 yıldı 2 yıl daha geçti oldu 9 yıl. Ben şimdi özel halk otobüslerinin kaç yıl olduğunu bilmiyorum ama burada İETT'den daha fazla olduğunu biliyorum. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Bunların yaşları fazla. 2-3 hafta sonra İstanbul'un en önemli sorunu trafik sıkışıklığı olacak. Hala alınacak tedbirlerimiz var.