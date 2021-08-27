İstanbul’da İETT rezaleti bitmek bilmiyor! Yolda kalan vatandaşlar isyan etti

Toplu ulaşımın güven ve düzen içinde devamını sağlamak, her Büyükşehir Belediyesi'nin en temel ve öncelikli vazifesi olsa gerek. Ancak son dönemde gittikçe artan bu arızalar, bakım sorumlusunu gündeme getirdi. Ve İmamoğlu'nun 2 milyar TL'lik ihaleyi yakın arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'ye verdiği anlaşıldı. Sözcü açıklamadığına göre "troller" bunu da açıklasın....

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