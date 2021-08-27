İstanbul'da İETT rezaleti bitmek bilmiyor! Yolda kalan vatandaşlar isyan etti
İstanbul Cevizlibağ'da bir İETT otobüsü arıza yaptı. İşe gitmek için yola çıkanlar sabahın ilk saatlerinde kabus yaşadı. Vatandaşlar İETT'nin artan aksamalarına tepki gösterdi. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan İstanbul'da bir klasik haline gelen İETT otobüslerinin arızalarını köşesine taşıdı.
Megakent İstanbul'da, İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan skandallara her gün bir yenisi ekleniyor... Son olarak bu sabah Cevizlibağ'dan yolcu alıp bırakan bir otobüs arıza yaptı. Şoför ise yolcuları araçtan indirmek zorunda kaldı. İşe yetişme telaşı yaşayan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve sürekli otobüslerde bir sıkıntı yaşandığını anlattı.
İBB'ye isyan bayrağı açan yolcular, otobüslere bakım yapılmadığını da vurguladı. Vatandaşların, otobüsten tahliye edildiği anlar ise objektiflere böyle yansıdı:
Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da bugünkü köşesinde İETT otobüsleriyle ilgili yaşanan sorunları kaleme almıştı.
İşte Kaplan'ın o yazı:
İETT-GATE
10 Haziran: Bayrampaşa'da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmı alev aldı. Yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
14 Temmuz: Beyazıt'ta tramvay yolu üzerinde yaşanan İETT otobüsü arızası sebebiyle tramvay seferleri durduruldu.
24 Temmuz: İstanbullular, Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünü iterken görüntülendi.
24 Temmuz: Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında klimadan çıkan yangın sebebiyle yolcular tahliye edildi.
31 Temmuz: Bağcılar- Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı önünde raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
15 Ağustos: Küçükçekmece'de motorunda yangın çıkan İETT otobüsü alev aldı.
İBB Sözcüsü, tüm bu hadiseler ve fazlası fotoğraf ve videoyla belgeliyken, hatta bazılarında yolcuların maskeli olduğu açıkça görülürken basında yer alan bu haberlerin doğru olmadığını ve bunların kendi yönetimlerinden önce yaşanıp "troller" tarafından gündeme taşındığını iddia ediyor. Bir nevi huy oldu. Fazilet Durağı'ndan binen yolculara bile "Kötücül senaryo oynayan troller" diyen ve sonrasında özür dilemek zorunda kalan sözcüyü bir yana koyalım.
Toplu ulaşımın güven ve düzen içinde devamını sağlamak, her Büyükşehir Belediyesi'nin en temel ve öncelikli vazifesi olsa gerek. Ancak son dönemde gittikçe artan bu arızalar, bakım sorumlusunu gündeme getirdi. Ve İmamoğlu'nun 2 milyar TL'lik ihaleyi yakın arkadaşı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı ve bu konuda hiçbir tecrübesi olmayan Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'ye verdiği anlaşıldı. Sözcü açıklamadığına göre "troller" bunu da açıklasın....
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