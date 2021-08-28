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Son dakika: Yine bir İETT faciası: Otobüs yolda asılı kaldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

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Giriş Tarihi: 28.08.2021 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021
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Son dakika: Yine bir İETT faciası: Otobüs yolda asılı kaldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Son dakika haberine göre stanbul Bayrampaşa’da İETT otobüsü yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşların ittirerek İETT otobüsünü kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı. Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi.

Çevrede bulunan vatandaşlar askıda kalan İETT otobüsünü kurtarmak için seferber oldu.

Vatandaşlar otobüsün askıda kalan kısmında sallayarak kurtarmaya çalıştı.

Yaşanan o ilginç kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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