Türkiye’de açlık yok açgözlülük var diyen Alev Alatlı’ya linç kampanyası!

Alatlı, Türk milletinin zor zamanlarda kenetlendiğini söyleyerek "Milletçe saklı bir gücümüz var gibidir, bunu 15 Temmuz'da gördük. O gece, ülke halkına sevgim, saygım bir kere daha yenilendi" dedi.

CHP'nin sol bir parti olmadığını söyleyen usta yazar, "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar bir partidir. CHP solculuğu ise durum komedisi' gibi" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın siyasi rant elde etmek için ağzından düşürmediği 'açlık' edebiyatını da değerlendiren Alev Alatlı, açlığın siyasi bir söylem olarak Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmediğini söyledi.

Alatlı, "Bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" şeklinde konuştu. Türkiye'de koşulların eskisi gibi olmadığının altını çizen usta kalem, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" değerlendirmesini yaptı.