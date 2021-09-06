Türkiye'de açlık yok açgözlülük var diyen Alev Alatlı'ya linç kampanyası!
Türkiye'nin değerleri münevverlerinden, edebiyatın usta kalemi Alev Alatlı, Sabah Gazetesi'ne verdiği özel röportajda Türkiye'nin mevcut durumuyla ilgili sosyolojik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de açlıktan ziyade ''açgözlülük'' olduğunu vurgulayan Alatlı, CHP trollerinin gadrine uğradı. Alatlı'nın, ''Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var.'' sözleri üzerinden linç kampanyasına girişen troller, nefret kusmaya başlayınca Alatlı'ya destek mesajları yağdı.
Türk edebiyatının usta kalemi Alev Alatlı, Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin önemli tespitlerde bulundu.
Alatlı, Türk milletinin zor zamanlarda kenetlendiğini söyleyerek "Milletçe saklı bir gücümüz var gibidir, bunu 15 Temmuz'da gördük. O gece, ülke halkına sevgim, saygım bir kere daha yenilendi" dedi.
CHP'nin sol bir parti olmadığını söyleyen usta yazar, "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar bir partidir. CHP solculuğu ise durum komedisi' gibi" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın siyasi rant elde etmek için ağzından düşürmediği 'açlık' edebiyatını da değerlendiren Alev Alatlı, açlığın siyasi bir söylem olarak Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmediğini söyledi.
Alatlı, "Bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" şeklinde konuştu. Türkiye'de koşulların eskisi gibi olmadığının altını çizen usta kalem, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" değerlendirmesini yaptı.
Alev Alatlı'nın açlığın siyasi malzeme edilmesinin inandırıcı olmadığını vurguladığı çarpıcı açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.
CHP'Lİ TROLLER LİNÇ KAMPANYASINA BAŞLADI
Edebiyatın usta kalemi Alev Alatlı, CHP'li trollerin gadrine uğradı. Alatlı'ya hakaret ederek nefret kusan troller, linç kampanyasına başladı. Söylem özgürlüğünden dem vuran hesaplar, Alatlı'nın sözlerine tahammülün zerresini dahi göstermeyerek saldırıya geçti.
ALATLI'YA DESTEK MESAJI YAĞDI
Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alev Alatlı'nın linç edildiğini gören vatandaşlar hassasiyet göstererek, Alatlı'ya destek mesajı verdi.
"ALATLI O KADAR HAKLI Kİ..."
Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Alev Alatlı demiş ki "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar partidir, CHP solculuğu ise durum komedisi." O kadar haklı ki…" paylaşımını yaparak düşüncülerini dile getirdi.
"BÜTÜN AÇGÖZLÜLER SALDIRIYA GEÇTİ"
Alev Alatlı'nın sözleri üzerine linç edildiğini vurgulayan bir Twitter kullancısı, "Alev Alatlı "açlık yok, aç gözlülük var" dediği an bütün aç gözlüler saldırıya geçti. Atasözüdür; Açgözlü her zaman yoksuldur. Gözü doymayanın ne midesi doyar ne de yüreği" paylaşımında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan seviyesi arttı, o isim ayyuka çıktı! Kuruluş Osman'da kılıcını astı, geliyor! Artık an meselesi...
- KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? KYK yurt başvuru sonuçları kaç günde açıklanır?
- İŞKUR'dan başvurana ödeme fırsatı! Meslek öğrenene günlük 115 TL veriliyor! Öğrenciler için ise...
- Emeklilik bekleyenlere müjde! 29.000 TL yerine 9.000 TL ödenecek! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...
- Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...
- AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
- 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta?
- Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor
- Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?