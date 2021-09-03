Can Ataklı’dan skandal sözler: Darbe çağrısı yaptı! Diyanet İşleri Başkanı’na ağır hakaretler savurdu

Ataklı, "O sarıklı adam neydi, Diyanet'e bakan adamı taşıyor. Bu anayasa devam ettiği sürece yapılan anayasal bir suçtur ve çok ağır bir suç." ifadelerini kullandı.

TALİBAN İLE TÜRKİYE'Yİ EŞ TUTTU

Ataklı, sözlerinin tonunu daha ileriye taşıdı ve uzun yıllar Afganistan'da birçok insanın ölümüne neden olan Taliban ile Türkiye Cumhuriyeti'ni eş tuttu.