MHP lideri Devlet Bahçeli’den son dakika seçim barajı açıklaması! Seçim barajı kaç olacak? Yüzde 10 mu? Yüzde 7 mi?

"MHP'Yİ KURTARMA HAMLESİ OLARAK YORUMLAYANLAR..."

Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesini "MHP'yi kurtarma hamlesi" olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj kaygısıyla hareket etmediğini, böylesi bir korkuyu taşımadığını ısrarla söylememize rağmen akıl tutulmasıyla malul olanların sakat, sapkın ve sancılı propagandaya tevessül ederek aksini iddia etmeleri hastalıklı bir ruh halinin tezahüründen başka bir manaya gelmemiştir.