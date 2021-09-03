SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka-vefat ve aşılama tablosunu açıkladı (3 Eylül 2021)
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme sayfasından Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs tablosunu açıklandı.
Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte ayrıntılar...
3 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 304 bin 530 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olarak kaydedildi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (3 EYLÜL 2021)
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.
Tabloya göre yüzde 59,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.
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