SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka-vefat ve aşılama tablosunu açıkladı (3 Eylül 2021)

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.