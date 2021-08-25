Muhalefet İngiliz medyasının yalanına arka çıkmaya devam ediyor! "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz"

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacak" dediğini öne sürdü.

Wallece'nin yazısında, Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade yer almamasına rağmen, İngiliz medyası, "İngiltere, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" diyerek asılsız gelişmeyi kamuoyuna servis etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberin servis edilen kurum tarafından özür dilenerek düzeltilmesine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın 'açıklama yapmasını' isteyerek, asılsız ithamlara arka çıktı.