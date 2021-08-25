Muhalefet İngiliz medyasının yalanına arka çıkmaya devam ediyor! "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz"
Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacağı yalanını ortaya atan BBC Türkçe, gelen tepkiler sonrası özür dilese de muhalefet bu iftiraya arka çıkmayı sürdürüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, skandal gelişmeleri "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz" diyerek savundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, özür dilemelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurguladı.
BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin kaleme aldığı makalesinde, "Türkiye'de Afgan mülteciler için kamp oluşturulacak" dediğini öne sürdü.
Wallece'nin yazısında, Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade yer almamasına rağmen, İngiliz medyası, "İngiltere, Türkiye'de mülteci merkezleri kuracak" diyerek asılsız gelişmeyi kamuoyuna servis etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, haberin servis edilen kurum tarafından özür dilenerek düzeltilmesine ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen Başkan Erdoğan'ın 'açıklama yapmasını' isteyerek, asılsız ithamlara arka çıktı.
"ZAMAN ZAMAN MEDYADAN YANLIŞ BİLGİLER EDİNEBİLİYORUZ"
Konuya ilişkin TBMM'de yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen soruya yanıt veren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu, "Zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinebiliyoruz" diyerek savundu.
Dervişoğlu, hükümetin yaptığı uluslararası görüşmelerin kayıt altına alınmadığını, kayıt altına alınmayan görüşmelerle ilgili zaman zaman medyadan yanlış bilgiler edinilebildiğini belirterek, "Sıhhatli bilgilerin hükümet tarafından muhalefet partilerine verilmesi gerek" dedi.
Dervişoğlu sözlerinin devamında, "İktidar bu görevini yerine getirmeyince zaman zaman karışıklıkların olması da muhtemel hale geliyor." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ ÖZEL SUÇU BBC'YE ATTI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret ederek, "Özür dilemeliler" açıklamasına değindi.
Özel, özür dilemelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Özür dilemeye davet edecekseniz BBC'nin editörünü davet edin" dedi.
CHP Grup Başkanvekili, "Çavuşoğlu, sen özür dilemeye davet edeceksen BBC'nin editörünü davet et. O İngiltere'de baksın hesabına. Biz, ne gördüğümüzü ne okuduğumuzu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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