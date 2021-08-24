BBC özür diledi ama CHP ikna olmadı!

BBC Türkçe, Pakistan ve Türkiye’de göçmen merkezleri kurulacağı yönündeki gerçek dışı haberi, tepkiler gelince silmek zorunda kaldı ve okuyucularından özür diledi. Ancak haber üzerinden manipülasyona imza atan CHP yalanda ısrarcı oldu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, gerçek dışı iddiaya sahip çıktı.