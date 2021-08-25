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Tele1 spikeri Sedef Kabaş'tan çirkin algı operasyonu! 'Lüks yat' yalanı kısa sürdü

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Tele1 spikeri Sedef Kabaş’tan çirkin algı operasyonu! ’Lüks yat’ yalanı kısa sürdü

"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen Tele1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu. Üreteci firma ise yatın yabancı uyruklu bir müşteriye ait olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yayınladığı asılsız haberlerle gündeme gelen Sedef Kabaş, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu.

Sosyal medyada, yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yat, Başkan Erdoğan'a ait olduğu algısıyla dolaşıma sokuldu. TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş da, bu algı operasyonuna dahil oldu.

Kabaş paylaşmında, "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadelerini kullandı.

Kabaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı.

Asılsız iddia üzerine üretici firma açıklama yaptı. Söz konusu yatın, yabancı uyruklu bir müşteri için yapıldığını duyurdu.

Gerçek dışı bilgi vererek kamuoyunu aldatmaya çalışan Tele1 kanalı spikeri Sedef Kabaş'ın ise bu açıklama sonrasında özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.

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