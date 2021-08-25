Tele1 spikeri Sedef Kabaş’tan çirkin algı operasyonu! ’Lüks yat’ yalanı kısa sürdü

Gerçek dışı bilgi vererek kamuoyunu aldatmaya çalışan Tele1 kanalı spikeri Sedef Kabaş'ın ise bu açıklama sonrasında özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.

YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.