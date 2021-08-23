BBC 'Türkçe' özür diledi

BBC Türkçe yayınladığı "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberini sildiği ortaya çıktı. BBC yayın kuruluşu “iltica başvuru merkezi” haberi için özür diledi.

BBC Türkçe açıklamada da bulundu, söz konusu haberde hata yaptığı belirtilerek, "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.