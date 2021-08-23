Son dakika: BBC Türkçe Türkiye'yi suçlayan "İltica Başvuru Merkezi" haberini sildi! Kılıçdaroğlu ve Akşener özür dileyecek mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBC Türkçe’nin haberini referans alarak ülkemizi suçlamıştı. BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu ve Akşener’in referans aldığı “İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz” başlıklı haberini sildi. Açıklamada bulunan BBC Türkçe, söz konusu haberde hata yaptığı belirtilerek, “Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz” ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in BBC Türkçe’nin haberini silmesi ve özür dilemesinin ardından nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; BBC Türkçe'nin haberini referans alarak ülkemizi suçlamıştı.
BBC TÜRKÇE HEM HABERİ SİLDİ HEM DE ÖZÜR DİLEDİ
BBC Türkçe yayınladığı "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberini sildiği ortaya çıktı.
BBC Türkçe açıklamada da bulundu, söz konusu haberde hata yaptığı belirtilerek, "Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
BBC TÜRKÇE'NİN SİLDİĞİ O HABER
BBC Türkçe, 22 Ağustos 2021 tarihinde saat:22.21'de "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti.
AKŞENER, BBC TÜRKÇE'NİN HABERİ ÜZERİNDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBC Türkçe'nin söz konusu haberini alıntılayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Akşener, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" iddiasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU DA BBC TÜRKÇE'NİN HABERİ ÜZERİNDEN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu da, BBC Türkçe'nin, "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haberini alıntıladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Şimdi Erdoğan'a sorum şu: "Ben anlaşma yapmadım" dediğin ülkeler, artık Türkiye Cumhuriyeti'nin fikrini alma ihtiyacı dahi duymadan bunları söyleyebilecek hale mi geldi? Yoksa anlaşma yaptın diye mi bu kadar cüretkârlar? Hangisi doğru? Bir kere dürüst ol Erdoğan!" iddiasında bulundu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA
Dışişleri Bakanlığı; Birleşik Krallık basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada; "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi.
KILIÇDAROĞLU, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NI HEDEF ALDI
Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla yalanının ortaya çıkmasının ardından yeniden paylaşımda bulundu ve Dışişleri Bakanlığı'nı hedef aldı.
Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı karşı çıkmasa ülke çıkarlarını korumak aklınızdan dahi geçmiyor. Biz sesimizi çıkarıyoruz, yarım saat sonra siz uyanıyorsunuz. Antetli A4 Bakanlığı'na dönüştünüz. Yüzlerce yıllık hariciye geleneğimize yazık" iddiasında bulundu.
BBC TÜRKÇE'NİN SERVİS ETTİĞİ HABERİ SİLDİ
BBC Türkçe, 22 Ağustos 2021 tarihinde saat:22.21'de servis ettiği "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerle mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber sildiği öğrenildi.
BBC TÜRKÇE: OKUYUCULARIMIZDAN/İZLEYİCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ
BBC Türkçe, 23 Ağustos saat:16.16'da açıklama yayınladı ve "BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.
"BBC Türkçe'den açıklama" başlıklı metinde şöyle denildi:
"BBC Türkçe'de aktarılan (haberin) ilk halinde ise bir atıf hatası yapılmış ve hem haberde, hem de başlıkta İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a atfen "hükümetin Afgan mülteciler için Türkiye ve Pakistan'da işlem merkezleri kurulmasını" değerlendirdiği ifadelerine yer verilmiştir.
Bunun aslında İngiltere Savunma Bakanı'na ait ifadeler olmadığını, İngiltere Savunma Bakanlığına atfen, Türkiye ve Pakistan'ın da düşünüldüğüne ilişkin bir niyet beyanı olarak Guardian ve Mail on Sunday gazetelerinde yer almış bir bilgi olduğunu, haberde ise sehven bakana atfen aktarıldığını belirtiriz.
İnternet sayfamızda daha sonra yapılan haberde bu hata düzeltilmiş ve İngiltere gazetelerinde yer alan söz konusu haberler ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır.
Sorun bir atıf hatasından kaynaklanmıştır fakat BBC Türkçe'nin böyle hatalar yapmaması gerekir. Bu nedenle okuyucularımızdan/izleyicilerimizden özür dileriz."
EURONEWS TÜRKÇE DE DÜZELTME YAYINLADI
Uluslararası haber kanalı Euronews'in Türkçe servisi Euronews Türkçe, 22 Ağustos 2021 saat:23.11'de "İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde mülteci merkezleri planlıyoruz" başlıklı haber servis etti.
Euronews Türkçe; 23 Ağustos saat:15.44'de söz konusu haber hakkında düzeltmede bulundu ve "DÜZELTME: İngiltere Savunma Bakanı makalesinde doğrudan Türkiye'nin adını kullanmıyor. Ancak İngiliz basını Bakanlık yetkililerine dayandırdıkları haberlerde söz konusu ülkeler arasında Türkiye ve Pakistan'ın da yer aldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in; açıklamalarına referans olarak verdiği BBC Türkçe'nin haberini silmesi ve özür dilemesinin ardından nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.
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