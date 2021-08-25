Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat’ta! Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı Töreni’nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.

Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.

Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.

Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar da bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını ortaya koyduk.

Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim.

Koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden tıbbi yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik.

Ülkemizden talepte bulunan 159 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik.

Afganistan'da benzer bir insani duruş sergiliyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanını ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinlik alanında halka hitap etti.

Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.

Ahlat'ın hikayesi ise tamamen kendine özgüdür çünkü bu şehir tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü meziyeti görmüştü. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı olmuştur.