Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi’nin 950. Yılı Töreni'nde konuştu
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü kutlamaları ve Ahlat Millet Bahçesi’nin açılışı için geldiği Bitlis Ahlat'ta, Selçuklu Şehitliği'ni ziyaret etti. Ahlat'taki etkinlik alanında halka hitap eden Başkan Erdoğan, "2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz." diyerek gençlere seslendi. Erdoğan, "Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Afganistan'da önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Gelecek yıl mart ayında düzenlemeyi öngördüğümüz ikinci forumumuzda da sizlerle yeniden buluşmayı ümit ediyoruz. Hem ülkelerinizin saygıdeğer liderleri ve bakanlarını hem de siz temsilcilerini çok daha geniş bir katılımla Antalya'ya bekliyoruz.
Malazgirt milletimizin bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık mevcudiyetinin başlangıç noktasıdır. Malazgirt zaferiyle Anadolu'daki Türk varlığı tescil edilmiş ve burası bir Türk yurdu haline gelmiştir.
Milletimizin yolculuğunu maziden atiye kurulan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda adımlarımızı atarken maziden aldığımız güç ve ilhamla politikalarımızı belirliyoruz.
Vatandaşlarımızın güvenliğini temin amacıyla terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlar da bu anlayışla hareket ettik. Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüzün olmadığını ortaya koyduk.
Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim.
Koronavirüs salgını karşısında tahliyelerden tıbbi yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan çekinmedik.
Ülkemizden talepte bulunan 159 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik.
Afganistan'da benzer bir insani duruş sergiliyoruz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında Ahlat etkinlik alanını ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, Ahlat'taki etkinlik alanında halka hitap etti.
Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye, bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam edecektir.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin 950. yılında bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve o şekilde kalması için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yad ediyorum.
Ahlat'ın hikayesi ise tamamen kendine özgüdür çünkü bu şehir tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü meziyeti görmüştü. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı olmuştur.
Ahlat günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor. Tarihi İslam mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Mezarlığı bizim burada varlığımızın hafıza taşlarıdır. Bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka toplumlara yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz. Biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da bu şehrin çok büyük önemi vardır. Horasan Bölgesi'nden Ahlat'a gelen ve buradan bütün Anadolu'ya dağılanlar burada hoşgörüyü tesis ettiler.
Birçok bilim adamını, mimar ve sanatkarı bu şehir yetiştirdi. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu maksadıyla kapsamlı çalışmalar başlattık. Hem ecdadı yad ediyor, hem bu toprakları ilelebet toprağımız olarak korumayı dünyaya haykırıyoruz. İnsanların hayatların çok uzun gibi gözüken 30,50 yıllık dönemler devletlerin tarihlerinde oldukça kısa sürelerdir. Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde, milletimizin önünde bir ışık yaktığımızı unutmamalıyız. Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık, birliğimize, beraberliğime, kardeşliğimize yönelik saldırıların hiçbirinin başarıya ulaşamayacağının göstergesidir.
"AHLAT'IN ŞANINA LAYIK BİR ESER OLDU"
5. yılına ulaşan bu programların salgın dönemi haricinde her yıl daha geniş katılımla zenginleştiğini görmekten memnuniyet görüyorum. İşte bu gördüğünüz mekan bunun en güzel ifadesidir. Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını yapmıştık, bugün de Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet kıraathanesi, oba çadırları, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle millet bahçemiz Ahlat'ın şanına layık bir eser oldu. Maziden atiye kurduğumuz köprünün sembollerinden biri olduğunu düşündüğüm bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Gören göz, işiten kulak, en önemlisi ülke ve millet sevdasıyla dolu bir yürek lazımdır. Milletimizle aynı istikamete baktığımız, aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileri taşıdık. Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin bu gücünün önemini çok daha iyi görüyoruz.
"GENÇLERİMİZ BU DEFA OYUNA GELMEMİŞTİR GELMEYECEKTİR"
Gençlerimizle birlikte kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa ettiğimiz refahın, adaletin, vicdanın sembolü olan geleceğe inşallah az kaldı. Kimi zaman sağcı solcu diyerek kimi zaman Alevi-Sünni diyerek kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir.
İlhamını kendi medeniyetimizden alan iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Biz 84 milyon vatandaşımızın her birine layık olduğu hizmetleri sunmak için tüm imkanları harekete geçiriyoruz. Doğu Karadeniz'de yapılanları gördünüz. Öbür tarafta Bartın, Kastamonu, Sinop'ta yapılanları gördünüz. Bütün felaketlerde attığımız adımları gördünüz. Mücadele bayrağını hep daha yukarıya taşıyarak yolumuza devam edeceğiz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu vesileyle 2 yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Prof. Dr. Haluk Dursun hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, Kalın sağlıcakla...
AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NA ZİYARET
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
AHLAT MİLLET BAHÇESİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 400 bin metrekare alana inşa edilen ve Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ahlat Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek programla da kutlanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu kutlamalara 60 ülkenin büyükelçisi katılacak.
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