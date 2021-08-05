12 bin işçiyi kovan CHP’li İBB 18 bin yandaşı işe aldı!



"AK Parti size ne yapıyor kardeşim. Bugüne kadar belediye meclisine 2 bin 179 karar getirilmiş. Meclis üyesi AK Parti'li arkadaşlarımız bunun yüzde 98'ini kabul etmişler. Nasıl önünüzü kesiliyor? Kararların yüzde 2'si de ya evrakların düzgün olmaması ya da yeşil alanları talan etmeleri nedeniyle reddetmişler. Yapmasınlar mı bunu da? Nerede önünüzü kesiyorlar söyleyin. 'Hayırlı bir iş yapıyoruz, AK Parti'li meclis üyeleri önümüzü kesiyorlar' diyorlarsa, bana müracaat etsinler ben yardımcı olayım. İkinci konu borçlanma istiyorlar. 25 yıl boyunca bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımızın yönettiği İstanbul'da belediyenin 23 milyar TL borcu vardı, bu arkadaşların 2 yıl boyunca aldıkları borçlanma miktarı 19,5 milyar liradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 12 bin kişiyi işten çıkardı ve bunların yerine 18 bin kişiyi işe aldı. Hem de ortaklarıyla, iktidar olmayı düşündükleri dostlarıyla partilere adam bölüştürerek yaptılar."

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