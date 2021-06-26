Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı sürüyor! İkna odasında zorla istifa ettirildi

Aynı zamanda işten çıkarılmak için iki seçeneğim olduğu bunlardan birinin kağıt üzerinde Genel Müdürlük personeli görevimden alınıp sahada çalışma görevi verileceği fakat bu tekliflerini benim kabul etmemem gerektiğini ve kendilerinin hazırlamış olduğu hazır taslağı benim el yazımla istifa dilekçesi imzalamamı, bu sayede tazminat alabileceğimi aksi taktirde ikinci seçenek olarak 25/2 İş Kanunu maddesi kapsamında tazminatsız işten çıkaracakları konusunda baskı yaptılar. Bu maddeden atıldığımda yıllarca mahkeme salonlarında kendimi aklamak için uğraştıracakları konusunda tehdit edildim.

Bu kararı vermem için bu odadan dışarı çıkmamın yasak olduğunu söyleyerek mobbinge maruz bırakıldım. 12 yıllık benim bir emeğim var. Böyle bir tutuma maruz kalmak beni aşırı derecede yıprattığı gibi avukata ya da bilirkişiye bu durumu danışmam gerektiğini dile getirdim."