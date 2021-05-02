02 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB'den 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Devlet büyüklerinin açıklamalarını paylaştı diye görevine son verildi

CHP'li İBB'den 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Devlet büyüklerinin açıklamalarını paylaştı diye görevine son verildi

Son dakika haberleri... CHP'li yönetimi göreve geldiği ilk günden beri yaptığı gibi 'nda işçi çıkarmaya devam etti. Otomotiv Mühendisi , devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle 7 yıldır görevde olduğu Metro İstanbul A.Ş'deki işine 1 Mayıs'ta son verildiğini belirtti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.05.2021
ABONE OL
CHP'li İBB'den 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Devlet büyüklerinin açıklamalarını paylaştı diye görevine son verildi

Kovid-19 pandemisi tedbirleri gölgesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde CHP'li , partizanca tutumla işçi çıkarmaya da devam etti. lehine paylaşım yapanları rütbelendiren yönetim, siyasi görüş olarak 'nı yakın olanları ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle ekmeğinden ediyor.

Daha önce 15 bin kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi, 'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi 'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verdi. Babur yaptığı açıklamada, "7 yıldır emek verdiğim, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.

Engelli kadrosunda çalışan Babur'un işçi bayramında ekmeğinden edilmesine ise tepkiler geldi. MKYK Üyesi , "Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi ise, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyurun siz yazın" diyerek İBB'deki durumu özetledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı de "İBB'de 1 Mayıs" diyerek engelli kadrosuyla İBB de 7 yıldır hizmet veren Babur'un çıkarılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce benzer bir skandala imza atarak, İGDAŞ bünyesinde çalışan görme engelli Ulaş Karanfil'i işten çıkardı.

İBB zabıtalarından büyük zorbalık! İBB ZABITALARINDAN BÜYÜK ZORBALIK!
İstanbul metrolarında koronavirüs yolculuğu İSTANBUL METROLARINDA KORONAVİRÜS YOLCULUĞU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA