CHP'li İBB'den 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Devlet büyüklerinin açıklamalarını paylaştı diye görevine son verildi

Kovid-19 pandemisi tedbirleri gölgesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde CHP'li İBB, partizanca tutumla işçi çıkarmaya da devam etti. Millet İttifakı lehine paylaşım yapanları rütbelendiren yönetim, siyasi görüş olarak Cumhur İttifakı'nı yakın olanları ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle ekmeğinden ediyor.

Daha önce 15 bin kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi Buğra Babur'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verdi. Babur yaptığı açıklamada, "7 yıldır emek verdiğim, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.