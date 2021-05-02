CHP'li İBB'den 1 Mayıs'ta işçi kıyımı! Devlet büyüklerinin açıklamalarını paylaştı diye görevine son verildi
Son dakika haberleri... CHP'li İBB yönetimi göreve geldiği ilk günden beri yaptığı gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçi çıkarmaya devam etti. Otomotiv Mühendisi Buğra Babur, devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle 7 yıldır görevde olduğu Metro İstanbul A.Ş'deki işine 1 Mayıs'ta son verildiğini belirtti.
Kovid-19 pandemisi tedbirleri gölgesinde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde CHP'li İBB, partizanca tutumla işçi çıkarmaya da devam etti. Millet İttifakı lehine paylaşım yapanları rütbelendiren yönetim, siyasi görüş olarak Cumhur İttifakı'nı yakın olanları ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle ekmeğinden ediyor.
Daha önce 15 bin kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi Buğra Babur'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verdi. Babur yaptığı açıklamada, "7 yıldır emek verdiğim, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.
Engelli kadrosunda çalışan Babur'un işçi bayramında ekmeğinden edilmesine ise tepkiler geldi. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi Emre Ete ise, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyurun siz yazın" diyerek İBB'deki durumu özetledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe de "İBB'de 1 Mayıs" diyerek engelli kadrosuyla İBB de 7 yıldır hizmet veren Babur'un çıkarılmasına tepki gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce benzer bir skandala imza atarak, İGDAŞ bünyesinde çalışan görme engelli Ulaş Karanfil'i işten çıkardı.
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